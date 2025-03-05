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ETHPad 价格 (ETHPAD)

USD

ETHPad (ETHPAD) 实时价格图表

$0.00103023
$0.00103023$0.00103023
+0.80%(1D)

今天 ETHPad (ETHPAD) 的价格

今天 ETHPad (ETHPAD) 的实时价格为 0.00103023 USD。目前其市值为 $ 141.14K USD。ETHPAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
ETHPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.13 USD
- ETHPad 当天价格变化为 +0.81%
- 其循环供应量为 137.00M USD

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ETHPad (ETHPAD) 价格表现 USD

今天内，ETHPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ETHPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002542831
在过去60天内，ETHPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004020359
在过去90天内，ETHPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014328390021657875

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.81%
30天$ -0.0002542831-24.68%
60天$ -0.0004020359-39.02%
90天$ -0.0014328390021657875-58.17%

ETHPad (ETHPAD) 价格分析

ETHPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00102191
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$ 0.00103151
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$ 0.194687
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+0.36%

+0.81%

-7.18%

ETHPad (ETHPAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 141.14K
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$ 18.13
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137.00M
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什么是ETHPad (ETHPAD)

The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation.

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ETHPad (ETHPAD) 资源

官网

大家还在问：关于 ETHPad (ETHPAD) 的其他问题

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ETHPAD 兑换为当地货币

1 ETHPAD 兑换 AUD
A$0.0016380657
1 ETHPAD 兑换 GBP
0.0008035794
1 ETHPAD 兑换 EUR
0.0009684162
1 ETHPAD 兑换 USD
$0.00103023
1 ETHPAD 兑换 MYR
RM0.0045948258
1 ETHPAD 兑换 TRY
0.0375312789
1 ETHPAD 兑换 JPY
¥0.1543799655
1 ETHPAD 兑换 RUB
0.0924631425
1 ETHPAD 兑换 INR
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1 ETHPAD 兑换 IDR
Rp16.8890136912
1 ETHPAD 兑换 PHP
0.059341248
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￡E.0.0521605449
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C$0.0014835312
1 ETHPAD 兑换 BDT
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1 ETHPAD 兑换 NGN
1.5445723275
1 ETHPAD 兑换 UAH
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1 ETHPAD 兑换 VES
Bs0.06593472
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HK$0.0080048871
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.د.م0.0102095793