EDOM 今日价格

EDOM (EDOM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 EDOM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EDOM。

EDOM 目前市值在 $ 549,499 排名第 #-，流通供应量为 7.84B EDOM。过去 24 小时内，EDOM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.09207，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EDOM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

EDOM（EDOM）市场信息

市值 $ 549.50K$ 549.50K $ 549.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 683.46K$ 683.46K $ 683.46K 流通量 7.84B 7.84B 7.84B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

EDOM 的当前市值为 $ 549.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EDOM 的流通量为 7.84B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 683.46K。