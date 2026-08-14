DORA 今日价格

DORA (DORA) 今日实时价格为 $ 0.00789006，过去 24 小时内变化了 0.45%。当前 DORA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00789006 每 DORA。

DORA 目前市值在 $ 7,890,032 排名第 #-，流通供应量为 1.00B DORA。过去 24 小时内，DORA 的交易价格在 $ 0.00787249（低点）和 $ 0.0079474（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.576132，而历史最低价为 $ 0.00759654。

短期表现方面，DORA 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 -0.66%。过去一天，总交易量达到 $ 364.16K。

DORA（DORA）市场信息

市值 $ 7.89M$ 7.89M $ 7.89M 成交量（24H） $ 364.16K$ 364.16K $ 364.16K 完全稀释市值 $ 7.89M$ 7.89M $ 7.89M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DORA 的当前市值为 $ 7.89M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 364.16K。DORA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.89M。