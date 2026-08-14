Diversified USD 今日价格

Diversified USD (DFIUSD) 今日实时价格为 $ 1.001，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 DFIUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.001 每 DFIUSD。

Diversified USD 目前市值在 $ 186,110 排名第 #-，流通供应量为 185.99K DFIUSD。过去 24 小时内，DFIUSD 的交易价格在 $ 1.001（低点）和 $ 1.002（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.048，而历史最低价为 $ 0.974822。

短期表现方面，DFIUSD 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +0.02%。过去一天，总交易量达到 $ 2.44K。

Diversified USD（DFIUSD）市场信息

市值 $ 186.11K$ 186.11K $ 186.11K 成交量（24H） $ 2.44K$ 2.44K $ 2.44K 完全稀释市值 $ 186.11K$ 186.11K $ 186.11K 流通量 185.99K 185.99K 185.99K 总供应量 185,992.67578125 185,992.67578125 185,992.67578125

Diversified USD 的当前市值为 $ 186.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.44K。DFIUSD 的流通量为 185.99K，总供应量是 185992.67578125，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 186.11K。