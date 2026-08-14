Dfyn Network 今日价格

Dfyn Network (DFYN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.23%。当前 DFYN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DFYN。

Dfyn Network 目前市值在 $ 54,827 排名第 #-，流通供应量为 193.58M DFYN。过去 24 小时内，DFYN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 8.38，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DFYN 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -0.65%。过去一天，总交易量达到 $ 10.94。

Dfyn Network（DFYN）市场信息

市值 $ 54.83K$ 54.83K $ 54.83K 成交量（24H） $ 10.94$ 10.94 $ 10.94 完全稀释市值 $ 54.83K$ 54.83K $ 54.83K 流通量 193.58M 193.58M 193.58M 总供应量 193,578,192.0 193,578,192.0 193,578,192.0

Dfyn Network 的当前市值为 $ 54.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.94。DFYN 的流通量为 193.58M，总供应量是 193578192.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54.83K。