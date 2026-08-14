CrypTok 今日价格

CrypTok (CRYPTOK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.47%。当前 CRYPTOK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CRYPTOK。

CrypTok 目前市值在 $ 76,033 排名第 #-，流通供应量为 1.30B CRYPTOK。过去 24 小时内，CRYPTOK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CRYPTOK 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -22.98%。过去一天，总交易量达到 --。

CrypTok（CRYPTOK）市场信息

市值 $ 76.03K$ 76.03K $ 76.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 76.03K$ 76.03K $ 76.03K 流通量 1.30B 1.30B 1.30B 总供应量 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873

CrypTok 的当前市值为 $ 76.03K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRYPTOK 的流通量为 1.30B，总供应量是 1300499785.88873，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 76.03K。