Crypto Burger 今日价格

Crypto Burger (BURGER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BURGER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BURGER。

Crypto Burger 目前市值在 $ 19,515.18 排名第 #-，流通供应量为 420.69B BURGER。过去 24 小时内，BURGER 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BURGER 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.81%。过去一天，总交易量达到 --。

Crypto Burger（BURGER）市场信息

市值 $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K 流通量 420.69B 420.69B 420.69B 总供应量 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Crypto Burger 的当前市值为 $ 19.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BURGER 的流通量为 420.69B，总供应量是 420690000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.52K。