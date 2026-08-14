Cooper 今日价格

Cooper (COOPER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 60.38%。当前 COOPER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COOPER。

Cooper 目前市值在 $ 200,391 排名第 #-，流通供应量为 973.71M COOPER。过去 24 小时内，COOPER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COOPER 在过去一小时内波动了 +7.22%，过去7 天内波动了 +88.87%。过去一天，总交易量达到 $ 39.76K。

Cooper（COOPER）市场信息

市值 $ 200.39K$ 200.39K $ 200.39K 成交量（24H） $ 39.76K$ 39.76K $ 39.76K 完全稀释市值 $ 200.39K$ 200.39K $ 200.39K 流通量 973.71M 973.71M 973.71M 总供应量 973,709,073.3983849 973,709,073.3983849 973,709,073.3983849

Cooper 的当前市值为 $ 200.39K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 39.76K。COOPER 的流通量为 973.71M，总供应量是 973709073.3983849，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 200.39K。