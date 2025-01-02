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Civilization 价格 (CIV)

USD

Civilization (CIV) 实时价格图表

$0.00729508
$0.00729508$0.00729508
+3.80%(1D)

今天 Civilization (CIV) 的价格

今天 Civilization (CIV) 的实时价格为 0.00729508 USD。目前其市值为 $ 2.13M USD。CIV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Civilization 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 95.84 USD
- Civilization 当天价格变化为 +3.89%
- 其循环供应量为 291.67M USD

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Civilization (CIV) 价格表现 USD

今天内，Civilization 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00027341
在过去30天内，Civilization 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018616869
在过去60天内，Civilization 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017200777
在过去90天内，Civilization 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003213218127112512

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00027341+3.89%
30天$ -0.0018616869-25.51%
60天$ -0.0017200777-23.57%
90天$ -0.003213218127112512-30.57%

Civilization (CIV) 价格分析

Civilization 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00700926
$ 0.00700926$ 0.00700926

$ 0.00729684
$ 0.00729684$ 0.00729684

$ 0.253367
$ 0.253367$ 0.253367

+0.77%

+3.89%

-11.46%

Civilization (CIV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 95.84
$ 95.84$ 95.84

291.67M
291.67M 291.67M

什么是Civilization (CIV)

CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.

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Civilization (CIV) 资源

官网

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CIV 兑换为当地货币

1 CIV 兑换 AUD
A$0.011672128
1 CIV 兑换 GBP
0.005836064
1 CIV 兑换 EUR
0.0070032768
1 CIV 兑换 USD
$0.00729508
1 CIV 兑换 MYR
RM0.0326090076
1 CIV 兑换 TRY
0.2576622256
1 CIV 兑换 JPY
¥1.1448169044
1 CIV 兑换 RUB
0.80975388
1 CIV 兑换 INR
0.6254801592
1 CIV 兑换 IDR
Rp117.6625641724
1 CIV 兑换 PHP
0.4218015256
1 CIV 兑换 EGP
￡E.0.3704441624
1 CIV 兑换 BRL
R$0.0462508072
1 CIV 兑换 CAD
C$0.0105049152
1 CIV 兑换 BDT
0.87176206
1 CIV 兑换 NGN
11.2926379384
1 CIV 兑换 UAH
0.3068310648
1 CIV 兑换 VES
Bs0.37204908
1 CIV 兑换 PKR
Rs2.032044534
1 CIV 兑换 KZT
3.8294063444
1 CIV 兑换 THB
฿0.2501482932
1 CIV 兑换 TWD
NT$0.2397892796
1 CIV 兑换 CHF
Fr0.006565572
1 CIV 兑换 HKD
HK$0.0566827716
1 CIV 兑换 MAD
.د.م0.073680308