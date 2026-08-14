Camelcorn 今日价格

Camelcorn (CANELCORN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 CANELCORN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CANELCORN。

Camelcorn 目前市值在 $ 43,139 排名第 #-，流通供应量为 999.42M CANELCORN。过去 24 小时内，CANELCORN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00121992，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CANELCORN 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 +4.70%。过去一天，总交易量达到 --。

Camelcorn（CANELCORN）市场信息

市值 $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K 流通量 999.42M 999.42M 999.42M 总供应量 999,419,506.951897 999,419,506.951897 999,419,506.951897

Camelcorn 的当前市值为 $ 43.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CANELCORN 的流通量为 999.42M，总供应量是 999419506.951897，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.14K。