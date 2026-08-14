BOXABL 今日价格

BOXABL (BOXABL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.12%。当前 BOXABL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOXABL。

BOXABL 目前市值在 $ 279,141 排名第 #-，流通供应量为 980.12M BOXABL。过去 24 小时内，BOXABL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00303217，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOXABL 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 +0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 13.41K。

BOXABL（BOXABL）市场信息

市值 $ 279.14K$ 279.14K $ 279.14K 成交量（24H） $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K 完全稀释市值 $ 279.14K$ 279.14K $ 279.14K 流通量 980.12M 980.12M 980.12M 总供应量 980,115,140.506502 980,115,140.506502 980,115,140.506502

BOXABL 的当前市值为 $ 279.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.41K。BOXABL 的流通量为 980.12M，总供应量是 980115140.506502，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 279.14K。