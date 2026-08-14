Boardwalk 今日价格

Boardwalk (BWLK) 今日实时价格为 $ 0.312367，过去 24 小时内变化了 1.12%。当前 BWLK 兑 USD 的汇率为 $ 0.312367 每 BWLK。

Boardwalk 目前市值在 $ 933,908 排名第 #-，流通供应量为 2.99M BWLK。过去 24 小时内，BWLK 的交易价格在 $ 0.312339（低点）和 $ 0.317747（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.356127，而历史最低价为 $ 0.259596。

短期表现方面，BWLK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -11.16%。过去一天，总交易量达到 $ 1.08K。

Boardwalk（BWLK）市场信息

市值 $ 933.91K$ 933.91K $ 933.91K 成交量（24H） $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K 完全稀释市值 $ 933.91K$ 933.91K $ 933.91K 流通量 2.99M 2.99M 2.99M 总供应量 2,989,776.30864319 2,989,776.30864319 2,989,776.30864319

Boardwalk 的当前市值为 $ 933.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.08K。BWLK 的流通量为 2.99M，总供应量是 2989776.30864319，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 933.91K。