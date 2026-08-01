Folks Finance 今日价格

Folks Finance (FOLKS) 今日实时价格为 $ 1.8092，过去 24 小时内变化了 2.86%。当前 FOLKS 兑 USD 的汇率为 $ 1.8092 每 FOLKS。

Folks Finance 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- FOLKS。过去 24 小时内，FOLKS 的交易价格在 $ 1.7892（低点）和 $ 1.9268（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，FOLKS 在过去一小时内波动了 -0.70%，过去7 天内波动了 -9.51%。过去一天，总交易量达到 $ 112.82K。

Folks Finance（FOLKS）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 112.82K$ 112.82K $ 112.82K 完全稀释市值 $ 90.46M$ 90.46M $ 90.46M 流通量 ---- -- 最大供应量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 总供应量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 所属公链 ALGO

Folks Finance 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 112.82K。FOLKS 的流通量为 --，总供应量是 50000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.46M。