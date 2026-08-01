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Folks Finance 当前实时价格为 1.8092 USD。FOLKS 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 FOLKS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Folks Finance 当前实时价格为 1.8092 USD。FOLKS 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 FOLKS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Folks Finance实时价格 (FOLKS)

1 FOLKS 兑换为 USD 的实时价格：

$1.8091
$1.8091$1.8091
-2.86%1D
USD
Folks Finance (FOLKS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:02:52 (UTC+8)

Folks Finance 今日价格

Folks Finance (FOLKS) 今日实时价格为 $ 1.8092，过去 24 小时内变化了 2.86%。当前 FOLKS 兑 USD 的汇率为 $ 1.8092 每 FOLKS。

Folks Finance 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- FOLKS。过去 24 小时内，FOLKS 的交易价格在 $ 1.7892（低点）和 $ 1.9268（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，FOLKS 在过去一小时内波动了 -0.70%，过去7 天内波动了 -9.51%。过去一天，总交易量达到 $ 112.82K

Folks Finance（FOLKS）市场信息

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$ 112.82K
$ 112.82K$ 112.82K

$ 90.46M
$ 90.46M$ 90.46M

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50,000,000
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ALGO

Folks Finance 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 112.82K。FOLKS 的流通量为 --，总供应量是 50000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.46M

Folks Finance 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 1.7892
$ 1.7892$ 1.7892
24H最低价
$ 1.9268
$ 1.9268$ 1.9268
24H最高价

$ 1.7892
$ 1.7892$ 1.7892

$ 1.9268
$ 1.9268$ 1.9268

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-0.70%

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-9.51%

-9.51%

Folks Finance（FOLKS）价格历史 USD

跟踪 Folks Finance 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.053264-2.86%
30天$ -0.3078-14.54%
60天$ +0.1039+6.09%
90天$ +0.3868+27.19%
Folks Finance 今日价格变化

今天，FOLKS 记录了 $ -0.053264 (-2.86%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Folks Finance 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.3078 (-14.54%)，显示了该代币在短期内的表现。

Folks Finance 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FOLKS 的变化为 $ +0.1039 (+6.09%)，从而更广泛地了解其表现。

Folks Finance 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.3868 (+27.19%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Folks Finance（FOLKS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Folks Finance 价格历史页面

Folks Finance 分析

本分析利用人工智能模型评估 Folks Finance 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Folks Finance 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 FOLKS 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 60% | 看跌 40%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。
EMA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。

FOLKS_USDT在4h周期运行于1.8666附近，价格紧贴1.867中枢枢纽点。S1(1.846)与R1(1.889)构成当前震荡区间边界。均线组呈现多头排列，价格处于枢轴体系的中位层级。结构未出现明显突破或跌破迹象，多空双方在中枢附近形成短暂平衡。 MA与EMA指标均发出买入信号，MACD形成金叉形态。RSI处于中性区域，动能未出现极端偏移。快慢指标方向一致，显示短期买盘力量占据主导。波动率维持常态，未见剧烈放大或收缩。KDJ与StochRSI数值配合均线趋势，确认当前动能集中于多方。市场缺乏反向发散信号，交易活跃度保持在稳定水平。 近端阻力位于1.889(R1)，距离现价约1.2%。下方第一支撑位为1.846(S1)，距离现价约1.1%。远端参考价位分别为1.91(R2)与1.824(S2)。价格若脱离中枢区域，将直接测试上述边界点位。当前盘面关键观察点在于能否有效站稳1.867中枢线。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Folks Finance 的价格？

以下是一些关键因素会影响FOLKS代币的价格：

1. 协议采用率 - Folks Finance DeFi借贷/出借平台的使用情况
2. TVL增长 - 总锁仓价值反映了平台的健康状况与市场需求
3. Algorand生态 - 底层区块链的表现将影响所有代币的价值
4. 代币实用性 - 治理权与平台费用折扣会推动需求增长
5. 市场情绪 - 整体加密货币及DeFi市场的行情
6. 竞争态势 - Algorand上的其他借贷协议以及跨链替代方案
7. 代币经济模型 - 供应计划、质押奖励与销毁机制
8. 合作伙伴关系 - 与其他Algorand项目的深度整合
9. 监管动态 - DeFi相关监管政策对借贷协议的影响
10. 技术进展 - 协议升级与新功能的推出

为什么人们想知道 Folks Finance 今天的价格？

人们希望了解Folks Finance（FOLKS）今天的行情，主要有以下几个原因：投资决策、投资组合追踪、交易机会以及市场分析。当前的价格数据可以帮助投资者确定入场或离场的时机，评估盈亏，并就这一DeFi协议代币做出明智的财务决策。

Folks Finance 的价格预测

Folks Finance（FOLKS）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，FOLKS 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Folks Finance (FOLKS) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Folks Finance 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Folks Finance 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Folks Finance 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 FOLKS 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Folks Finance

准备好开始使用 Folks Finance 了吗？在 MEXC 购买 FOLKS 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Folks Finance 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Folks Finance (FOLKS) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Folks Finance 将立即存入您的钱包。
Folks Finance (FOLKS) 购买教程

Folks Finance 能做什么？

拥有 Folks Finance 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Folks Finance (FOLKS) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Folks Finance (FOLKS)

Folks Finance 是一个 DeFi 协议，提供无缝的跨链资产管理工具，功能涵盖借贷、质押、兑换、杠杆交易以及杠杆式流动质押等服务。

Folks Finance资源

要更深入地了解 Folks Finance，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Folks Finance网站

类别 :

Algorand EcosystemArbitrum EcosystemAvalanche Ecosystem

人们还问：关于Folks Finance的其他问题

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Folks Finance（FOLKS）重要行业更新

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探索有关 Folks Finance 的更多信息

FOLKSUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 FOLKS。在 MEXC 上探索 FOLKSUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Folks Finance (FOLKS) 市场

探索现货和合约市场，查看 Folks Finance 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
FOLKS/USDT
$1.8092
$1.8092$1.8092
-2.86%
60.38K (USDT)

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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1 FOLKS = 1.8092 USD