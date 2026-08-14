BitFi USD 今日价格

BitFi USD (BFUSD) 今日实时价格为 $ 0.985638，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BFUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.985638 每 BFUSD。

BitFi USD 目前市值在 $ 683,230 排名第 #-，流通供应量为 463.62K BFUSD。过去 24 小时内，BFUSD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.02，而历史最低价为 $ 0.937227。

短期表现方面，BFUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 20.11。

BitFi USD（BFUSD）市场信息

市值 $ 683.23K$ 683.23K $ 683.23K 成交量（24H） $ 20.11$ 20.11 $ 20.11 完全稀释市值 $ 683.23K$ 683.23K $ 683.23K 流通量 463.62K 463.62K 463.62K 总供应量 463,622.958205 463,622.958205 463,622.958205

BitFi USD 的当前市值为 $ 683.23K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.11。BFUSD 的流通量为 463.62K，总供应量是 463622.958205，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 683.23K。