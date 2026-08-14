Singularry AI 今日价格

Singularry AI (SINGULARRY) 今日实时价格为 $ 0.00869，过去 24 小时内变化了 0.69%。当前 SINGULARRY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00869 每 SINGULARRY。

Singularry AI 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4367，流通供应量为 0.00 SINGULARRY。过去 24 小时内，SINGULARRY 的交易价格在 $ 0.00838（低点）和 $ 0.009（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.05201130212531027，而历史最低价为 $ 0.0056886663114255。

短期表现方面，SINGULARRY 在过去一小时内波动了 +0.92%，过去7 天内波动了 -14.73%。过去一天，总交易量达到 $ 4.17K。

Singularry AI（SINGULARRY）市场信息

排名 No.4367 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K 完全稀释市值 $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 BSC

Singularry AI 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.17K。SINGULARRY 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.69M。