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YOM 当前实时价格为 0.10343 USD。YOM 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 YOM 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！YOM 当前实时价格为 0.10343 USD。YOM 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 YOM 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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YOM实时价格 (YOM)

1 YOM 兑换为 USD 的实时价格：

$0.10343
$0.10343$0.10343
+5.39%1D
USD
YOM (YOM) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 08:13:24 (UTC+8)

YOM 今日价格

YOM (YOM) 今日实时价格为 $ 0.10343，过去 24 小时内变化了 5.39%。当前 YOM 兑 USD 的汇率为 $ 0.10343 每 YOM。

YOM 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3702，流通供应量为 0.00 YOM。过去 24 小时内，YOM 的交易价格在 $ 0.09681（低点）和 $ 0.10389（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.10115386797689772，而历史最低价为 $ 0.07487510059047514

短期表现方面，YOM 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 -4.23%。过去一天，总交易量达到 $ 59.24K

YOM（YOM）市场信息

No.3702

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.24K
$ 59.24K$ 59.24K

$ 77.57M
$ 77.57M$ 77.57M

0.00
0.00 0.00

750,000,000
750,000,000 750,000,000

750,000,000
750,000,000 750,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

YOM 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.24K。YOM 的流通量为 0.00，总供应量是 750000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.57M

YOM 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.09681
$ 0.09681$ 0.09681
24H最低价
$ 0.10389
$ 0.10389$ 0.10389
24H最高价

$ 0.09681
$ 0.09681$ 0.09681

$ 0.10389
$ 0.10389$ 0.10389

$ 0.10115386797689772
$ 0.10115386797689772$ 0.10115386797689772

$ 0.07487510059047514
$ 0.07487510059047514$ 0.07487510059047514

+0.19%

+5.39%

-4.23%

-4.23%

YOM（YOM）价格历史 USD

跟踪 YOM 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0052898+5.39%
30天$ +0.00304+3.02%
60天$ +0.0119+13.00%
90天$ +0.07743+297.80%
YOM 今日价格变化

今天，YOM 记录了 $ +0.0052898 (+5.39%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

YOM 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00304 (+3.02%)，显示了该代币在短期内的表现。

YOM 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，YOM 的变化为 $ +0.0119 (+13.00%)，从而更广泛地了解其表现。

YOM 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.07743 (+297.80%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 YOM（YOM）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 YOM 价格历史页面

YOM 分析

本分析利用人工智能模型评估 YOM 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

YOM 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 YOM 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

YOM_USDT在4h周期运行于0.09816，价格位于中枢0.0979上方。当前处于S1与R1构成的窄幅震荡区间内部。枢纽体系显示多空平衡点略微上移，价格贴近中轴运行。结构未出现明显突破或跌破信号，维持在既定通道内整理。 短期均线组呈现买入排列，MACD形成金叉状态。快慢指标方向一致，显示短期买盘动能集中释放。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值。波动率维持低位，布林带收口迹象表明变盘前夕的平静。动能分布偏向多头，但缺乏持续性放量配合。 近端阻力位于R1价位0.0991，距离现价约0.9%。下方第一支撑为S1价位0.0971，距离现价约1.0%。远端参考位分别为R2 0.0999与S2 0.0959。关键观察点在于价格能否有效站稳中枢0.0979之上，以及能否突破0.0991的近端压制。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

YOM 的价格预测

YOM（YOM）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，YOM 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
YOM (YOM) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，YOM 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 YOM 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 YOM 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 YOM 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 YOM

准备好开始使用 YOM 了吗？在 MEXC 购买 YOM 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 YOM 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 YOM (YOM) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，YOM 将立即存入您的钱包。
YOM (YOM) 购买教程

YOM 能做什么？

拥有 YOM 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 YOM (YOM) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是YOM (YOM)

YOM 是一个去中心化云游戏网络 (DePIN)，让用户无需下载即可在任何设备上畅玩 AAA 级游戏。YOM 不依赖中心化数据中心，而是通过众包闲置的消费级 GPU，形成负资本支出 (Negative CAPEX) 的运营模式。这使游戏串流成本降低 95%，每次会话成本仅需 0.05 美元，并实现低于 8 毫秒的延迟。YOM 不仅为游戏工作室提供更具成本优势的发行渠道，也让硬件持有者能够获得被动收益。

YOM资源

要更深入地了解 YOM，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方YOM网站
区块查询

类别 :

Avalanche EcosystemDePINGaming (GameFi)

人们还问：关于YOM的其他问题

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YOM（YOM）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
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比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 YOM 的更多信息

YOMUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 YOM。在 MEXC 上探索 YOMUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 YOM (YOM) 市场

探索现货和合约市场，查看 YOM 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
YOM/USDT
$0.10343
$0.10343$0.10343
+5.49%
602.97K (USDT)

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DAPPOS

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TOFU Story

TOFU Story

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SHOT

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ZKcandy

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EPIC

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$0.3656$0.3656

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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YOM
USD
USD

1 YOM = 0.10343 USD