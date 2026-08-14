YOM 今日价格

YOM (YOM) 今日实时价格为 $ 0.10343，过去 24 小时内变化了 5.39%。当前 YOM 兑 USD 的汇率为 $ 0.10343 每 YOM。

YOM 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3702，流通供应量为 0.00 YOM。过去 24 小时内，YOM 的交易价格在 $ 0.09681（低点）和 $ 0.10389（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.10115386797689772，而历史最低价为 $ 0.07487510059047514。

短期表现方面，YOM 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 -4.23%。过去一天，总交易量达到 $ 59.24K。

YOM（YOM）市场信息

排名 No.3702 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 59.24K$ 59.24K $ 59.24K 完全稀释市值 $ 77.57M$ 77.57M $ 77.57M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 750,000,000 750,000,000 750,000,000 总供应量 750,000,000 750,000,000 750,000,000 流通率 0.00% 所属公链 AVAX_CCHAIN

YOM 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.24K。YOM 的流通量为 0.00，总供应量是 750000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.57M。