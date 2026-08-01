Yei Finance 今日价格

Yei Finance (CLO) 今日实时价格为 $ 0.11342，过去 24 小时内变化了 1.89%。当前 CLO 兑 USD 的汇率为 $ 0.11342 每 CLO。

Yei Finance 目前市值在 $ 14.64M 排名第 #602，流通供应量为 129.10M CLO。过去 24 小时内，CLO 的交易价格在 $ 0.10457（低点）和 $ 0.12138（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.9109493178810242，而历史最低价为 $ 0.05372445202247966。

短期表现方面，CLO 在过去一小时内波动了 +0.22%，过去7 天内波动了 -5.73%。过去一天，总交易量达到 $ 92.43K。

Yei Finance（CLO）市场信息

排名 No.602 市值 $ 14.64M$ 14.64M $ 14.64M 成交量（24H） $ 92.43K$ 92.43K $ 92.43K 完全稀释市值 $ 113.42M$ 113.42M $ 113.42M 流通量 129.10M 129.10M 129.10M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 流通率 12.91% 所属公链 BSC

Yei Finance 的当前市值为 $ 14.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 92.43K。CLO 的流通量为 129.10M，总供应量是 999919717.4101555，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.42M。