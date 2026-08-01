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Yei Finance 当前实时价格为 0.11342 USD。CLO 市值为 14,642,522 USD。追踪Malaysia的 CLO 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Yei Finance 当前实时价格为 0.11342 USD。CLO 市值为 14,642,522 USD。追踪Malaysia的 CLO 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Yei Finance实时价格 (CLO)

1 CLO 兑换为 USD 的实时价格：

$0.11342
$0.11342$0.11342
+1.89%1D
USD
Yei Finance (CLO) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:02:17 (UTC+8)

Yei Finance 今日价格

Yei Finance (CLO) 今日实时价格为 $ 0.11342，过去 24 小时内变化了 1.89%。当前 CLO 兑 USD 的汇率为 $ 0.11342 每 CLO。

Yei Finance 目前市值在 $ 14.64M 排名第 #602，流通供应量为 129.10M CLO。过去 24 小时内，CLO 的交易价格在 $ 0.10457（低点）和 $ 0.12138（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.9109493178810242，而历史最低价为 $ 0.05372445202247966

短期表现方面，CLO 在过去一小时内波动了 +0.22%，过去7 天内波动了 -5.73%。过去一天，总交易量达到 $ 92.43K

Yei Finance（CLO）市场信息

No.602

$ 14.64M
$ 14.64M$ 14.64M

$ 92.43K
$ 92.43K$ 92.43K

$ 113.42M
$ 113.42M$ 113.42M

129.10M
129.10M 129.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,919,717.4101555
999,919,717.4101555 999,919,717.4101555

12.91%

BSC

Yei Finance 的当前市值为 $ 14.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 92.43K。CLO 的流通量为 129.10M，总供应量是 999919717.4101555，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.42M

Yei Finance 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.10457
$ 0.10457$ 0.10457
24H最低价
$ 0.12138
$ 0.12138$ 0.12138
24H最高价

$ 0.10457
$ 0.10457$ 0.10457

$ 0.12138
$ 0.12138$ 0.12138

$ 0.9109493178810242
$ 0.9109493178810242$ 0.9109493178810242

$ 0.05372445202247966
$ 0.05372445202247966$ 0.05372445202247966

+0.22%

+1.89%

-5.73%

-5.73%

Yei Finance（CLO）价格历史 USD

跟踪 Yei Finance 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0021039+1.89%
30天$ -0.09665-46.01%
60天$ -0.07623-40.20%
90天$ -0.0008-0.71%
Yei Finance 今日价格变化

今天，CLO 记录了 $ +0.0021039 (+1.89%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Yei Finance 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.09665 (-46.01%)，显示了该代币在短期内的表现。

Yei Finance 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CLO 的变化为 $ -0.07623 (-40.20%)，从而更广泛地了解其表现。

Yei Finance 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0008 (-0.71%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Yei Finance（CLO）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Yei Finance 价格历史页面

Yei Finance 分析

本分析利用人工智能模型评估 Yei Finance 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Yei Finance 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 CLO 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 60% | 看跌 40%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。
EMA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。

CLO_USDT在4h周期运行于中枢0.1142上方。现价0.11673位于R1阻力位0.1177下方。价格处于枢纽体系的上半区间。均线组与EMA组呈现多头排列。指标一致性指向买盘占优。结构层级明确处于震荡偏强区域。 MACD形成金叉状态。短期动能呈现集中释放特征。RSI处于中性区域。快慢指标出现分层现象。波动率维持稳定水平。买盘力量在短期占据主导。动能未出现极端发散。多空双方在当前价位附近博弈。 近端阻力位于0.1177。该价位距离现价不足1%。远端阻力参考0.1197。近端支撑位于0.1142中枢位。该价位距离现价约2.1%。远端支撑参考S1位0.1122。关键价位分布紧凑。上下空间相对均衡。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Yei Finance 的价格？

Yei Finance（CLO）的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. Yei Finance 生态系统内的代币实用性与采用程度
4. DeFi 行业的表现与竞争态势
5. 协议更新、合作伙伴关系及开发进展
6. 影响 DeFi 项目的监管消息
7. 收益耕作奖励与质押激励
8. 社区参与度与社交媒体热度
9. 比特币与以太坊的价格波动
10. 市场中的供需动态

为什么人们想知道 Yei Finance 今天的价格？

人们出于多种原因希望了解Yei Finance（CLO）今日的价格：做出明智的交易决策、进行投资组合管理、把握买卖时机、追踪投资表现、分析价格走势、评估市场波动性，以及随时掌握其持仓价值的最新动态。

Yei Finance 的价格预测

Yei Finance（CLO）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，CLO 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Yei Finance (CLO) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Yei Finance 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Yei Finance 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Yei Finance 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 CLO 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Yei Finance

准备好开始使用 Yei Finance 了吗？在 MEXC 购买 CLO 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Yei Finance 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Yei Finance (CLO) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Yei Finance 将立即存入您的钱包。
Yei Finance (CLO) 购买教程

Yei Finance 能做什么？

拥有 Yei Finance 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Yei Finance (CLO) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Yei Finance (CLO)

Yei Finance (Clovis) 是一个流动性抽象层，它将分散的资金与一站式跨链 DEX、货币市场和桥接平台整合在一起，为任何网络和任何资产提供按需的全球流动性。新开发的架构为流动性提供者提供更高的收益（借出 + 掉期费 + 桥接），并为跨网络用户提供近乎即时的桥接流动性。

Yei Finance资源

要更深入地了解 Yei Finance，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Yei Finance网站
区块查询

类别 :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

人们还问：关于Yei Finance的其他问题

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探索有关 Yei Finance 的更多信息

CLOUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 CLO。在 MEXC 上探索 CLOUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Yei Finance (CLO) 市场

探索现货和合约市场，查看 Yei Finance 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
CLO/USDT
$0.11342
$0.11342$0.11342
+1.54%
814.03K (USDT)

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AI Router Protocol

AIR

$0.00823
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-5.94%

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Thinking Cat

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-18.13%

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DAPPOS

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$0.28536$0.28536

+2.53%

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TOFU Story

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$0.15509$0.15509

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免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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