Anon Alien 今日价格

Anon Alien (AALIEN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.74%。当前 AALIEN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AALIEN。

Anon Alien 目前市值在 $ 15,523.96 排名第 #-，流通供应量为 999.95M AALIEN。过去 24 小时内，AALIEN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AALIEN 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 -30.38%。过去一天，总交易量达到 --。

Anon Alien（AALIEN）市场信息

市值 $ 15.52K$ 15.52K $ 15.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.52K$ 15.52K $ 15.52K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 总供应量 999,949,255.874953 999,949,255.874953 999,949,255.874953

Anon Alien 的当前市值为 $ 15.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AALIEN 的流通量为 999.95M，总供应量是 999949255.874953，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.52K。