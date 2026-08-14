Alpha 今日价格

Alpha (ALPHA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.85%。当前 ALPHA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALPHA。

Alpha 目前市值在 $ 172,806 排名第 #-，流通供应量为 794.00M ALPHA。过去 24 小时内，ALPHA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.216，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALPHA 在过去一小时内波动了 +0.43%，过去7 天内波动了 +4.72%。过去一天，总交易量达到 $ 63.09K。

Alpha（ALPHA）市场信息

市值 $ 172.81K$ 172.81K $ 172.81K 成交量（24H） $ 63.09K$ 63.09K $ 63.09K 完全稀释市值 $ 172.81K$ 172.81K $ 172.81K 流通量 794.00M 794.00M 794.00M 总供应量 794,004,186.678052 794,004,186.678052 794,004,186.678052

Alpha 的当前市值为 $ 172.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.09K。ALPHA 的流通量为 794.00M，总供应量是 794004186.678052，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 172.81K。