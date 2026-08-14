Agent Conductor 今日价格

Agent Conductor (AC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AC。

Agent Conductor 目前市值在 $ 20,364 排名第 #-，流通供应量为 99.67B AC。过去 24 小时内，AC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Agent Conductor（AC）市场信息

市值 $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K 流通量 99.67B 99.67B 99.67B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Agent Conductor 的当前市值为 $ 20.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AC 的流通量为 99.67B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.43K。