Zest Protocol实时价格 (ZEST)
Zest Protocol (ZEST) 今日实时价格为 $ 0.15578，过去 24 小时内变化了 5.98%。当前 ZEST 兑 USD 的汇率为 $ 0.15578 每 ZEST。
Zest Protocol 目前市值在 $ 22.74M 排名第 #478，流通供应量为 146.00M ZEST。过去 24 小时内，ZEST 的交易价格在 $ 0.14592（低点）和 $ 0.15786（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.34848992379711663，而历史最低价为 $ 0.05994971820123921。
短期表现方面，ZEST 在过去一小时内波动了 +1.03%，过去7 天内波动了 -27.52%。过去一天，总交易量达到 $ 77.40K。
No.478
14.60%
BSC
Zest Protocol 的当前市值为 $ 22.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 77.40K。ZEST 的流通量为 146.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.78M。
+1.03%
+5.98%
-27.52%
-27.52%
跟踪 Zest Protocol 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0087832
|+5.98%
|30天
|$ -0.06312
|-28.84%
|60天
|$ -0.11852
|-43.21%
|90天
|$ +0.13078
|+523.12%
今天，ZEST 记录了 $ +0.0087832 (+5.98%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.06312 (-28.84%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，ZEST 的变化为 $ -0.11852 (-43.21%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.13078 (+523.12%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Zest Protocol 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 ZEST 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 65% | 看跌 35%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|> 80
|超买区
|短线涨速过快，注意回落风险。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|S2 ≤ 现价 < S1
|位于 S2‑S1 间
|低于中枢，进入低价区。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
|EMA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
ZEST_USDT在4h周期现价0.15809位于S2枢纽0.15741上方。价格处于中枢0.16858下方的低位区间。短期均线组与EMA组均呈现买入信号排列。MACD形成金叉结构。RSI指标运行于中性区域。KDJ与StochRSI数值未显示极端超买或超卖状态。布林带开口形态维持当前波动率水平。快慢指标方向存在部分分层现象。近端参考价位为S1枢纽0.1619，距离现价约2.4%。下方紧邻支撑位于S2枢纽0.15741，距离现价约0.4%。上方第一阻力位为中枢0.16858，距离现价约6.6%。更远端阻力位于R1枢纽0.17307。价格目前在低位枢纽附近获得初步企稳迹象。多空动能在短期均线层面偏向多方。整体结构仍处于中枢下方的修复阶段。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Zest Protocol 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Zest Protocol 是领先的比特币借贷协议，支持 BTC 持有者通过持有比特币赚取收益，并以比特币作为抵押借入稳定币。目前，Zest Protocol 正在构建比特币抵押金库 (Bitcoin Collateral Vaults)，这是首个基于 BitVM 的比特币 L1 层借贷市场：BTC 保留在基础层，而稳定币则在 EVM 链上完成借入。第一阶段将启用守护签名者集合 (Guardian Signer Set)。第二阶段将升级为通过 BitVM 实现完全无需信任的 BTC 原生验证，彻底移除抵押品和信贷之间的所有中介环节。
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|类型
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