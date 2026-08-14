Zest Protocol 今日价格

Zest Protocol (ZEST) 今日实时价格为 $ 0.15578，过去 24 小时内变化了 5.98%。当前 ZEST 兑 USD 的汇率为 $ 0.15578 每 ZEST。

Zest Protocol 目前市值在 $ 22.74M 排名第 #478，流通供应量为 146.00M ZEST。过去 24 小时内，ZEST 的交易价格在 $ 0.14592（低点）和 $ 0.15786（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.34848992379711663，而历史最低价为 $ 0.05994971820123921。

短期表现方面，ZEST 在过去一小时内波动了 +1.03%，过去7 天内波动了 -27.52%。过去一天，总交易量达到 $ 77.40K。

Zest Protocol（ZEST）市场信息

排名 No.478 市值 $ 22.74M$ 22.74M $ 22.74M 成交量（24H） $ 77.40K$ 77.40K $ 77.40K 完全稀释市值 $ 155.78M$ 155.78M $ 155.78M 流通量 146.00M 146.00M 146.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 14.60% 所属公链 BSC

Zest Protocol 的当前市值为 $ 22.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 77.40K。ZEST 的流通量为 146.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.78M。