Zama Protocol 今日价格

Zama Protocol (ZAMA) 今日实时价格为 $ 0.04801，过去 24 小时内变化了 0.73%。当前 ZAMA 兑 USD 的汇率为 $ 0.04801 每 ZAMA。

Zama Protocol 目前市值在 $ 105.62M 排名第 #314，流通供应量为 2.20B ZAMA。过去 24 小时内，ZAMA 的交易价格在 $ 0.04674（低点）和 $ 0.04844（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0417392705402191，而历史最低价为 $ 0.01670102549769044。

短期表现方面，ZAMA 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -8.40%。过去一天，总交易量达到 $ 91.44K。

Zama Protocol（ZAMA）市场信息

排名 No.314 市值 $ 105.62M$ 105.62M $ 105.62M 成交量（24H） $ 91.44K$ 91.44K $ 91.44K 完全稀释市值 $ 528.11M$ 528.11M $ 528.11M 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 最大供应量 ---- -- 总供应量 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 所属公链 ETH

Zama Protocol 的当前市值为 $ 105.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 91.44K。ZAMA 的流通量为 2.20B，总供应量是 11000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 528.11M。