Zama Protocol实时价格 (ZAMA)
Zama Protocol (ZAMA) 今日实时价格为 $ 0.04801，过去 24 小时内变化了 0.73%。当前 ZAMA 兑 USD 的汇率为 $ 0.04801 每 ZAMA。
Zama Protocol 目前市值在 $ 105.62M 排名第 #314，流通供应量为 2.20B ZAMA。过去 24 小时内，ZAMA 的交易价格在 $ 0.04674（低点）和 $ 0.04844（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0417392705402191，而历史最低价为 $ 0.01670102549769044。
短期表现方面，ZAMA 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -8.40%。过去一天，总交易量达到 $ 91.44K。
No.314
ETH
Zama Protocol 的当前市值为 $ 105.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 91.44K。ZAMA 的流通量为 2.20B，总供应量是 11000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 528.11M。
-0.36%
+0.73%
-8.40%
-8.40%
跟踪 Zama Protocol 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0003478
|+0.73%
|30天
|$ +0.01325
|+38.11%
|60天
|$ +0.01653
|+52.50%
|90天
|$ +0.02098
|+77.61%
今天，ZAMA 记录了 $ +0.0003478 (+0.73%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.01325 (+38.11%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，ZAMA 的变化为 $ +0.01653 (+52.50%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.02098 (+77.61%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Zama Protocol 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 ZAMA 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|20‑80
|中性区
|正常节奏，无极端信号。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|中枢 ≤ 现价 ≤ R1
|位于中枢‑R1 间
|刚离开中枢，偏中上位置。
|BOLL (20,2)
|中轨 < 价格 ≤ 上轨
|中轨与上轨间
|偏强，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|1‑2 买
|20‑40% 卖出
|多数均线向下，顺排偏空。
|EMA 组
|1‑2 买
|20‑40% 卖出
|多数均线向下，顺排偏空。
ZAMA_USDT在4h周期运行于0.0472中枢上方，现价0.04734贴近枢轴点。价格位于S1与R1构成的窄幅区间内，短期结构呈现横盘整理特征。枢纽体系显示多空平衡，价格未有效突破关键分界线，市场处于方向选择前的蓄势阶段。 MA组与EMA组均呈现买入信号，MACD形成金叉，短线买盘动能集中释放。RSI处于中性区域，KDJ与StochRSI指标尚未出现极端超买或超卖形态。波动率维持低位，快慢指标同向运行，表明当前动能具备持续性但缺乏爆发力，成交量配合程度决定后续延展空间。 近端阻力位于R1价位0.04776，距离现价约0.9%。下方第一支撑为S1价位0.04663，距离现价约1.5%。远端参考位分别为R2 0.04833与S2 0.04607。价格若突破R1将测试更高流动性区域，跌破S1则回测中枢有效性，当前交易区间边界清晰。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Zama Protocol 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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|类型
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