买币行情现货合约SNDK理财活动中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
注册
Zama Protocol 当前实时价格为 0.04801 USD。ZAMA 市值为 105,622,000 USD。追踪Malaysia的 ZAMA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Zama Protocol 当前实时价格为 0.04801 USD。ZAMA 市值为 105,622,000 USD。追踪Malaysia的 ZAMA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

更多关于 ZAMA

ZAMA 价格信息

ZAMA 介绍

ZAMA 白皮书

ZAMA 币种官网

ZAMA 代币经济

ZAMA 价格预测

ZAMA 价格历史

ZAMA 购买指南

ZAMA 兑换法币计算

ZAMA 现货

ZAMA U本位合约

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Zama Protocol 图标

Zama Protocol实时价格 (ZAMA)

1 ZAMA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.04799
$0.04799$0.04799
+0.73%1D
USD
Zama Protocol (ZAMA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 08:14:08 (UTC+8)

Zama Protocol 今日价格

Zama Protocol (ZAMA) 今日实时价格为 $ 0.04801，过去 24 小时内变化了 0.73%。当前 ZAMA 兑 USD 的汇率为 $ 0.04801 每 ZAMA。

Zama Protocol 目前市值在 $ 105.62M 排名第 #314，流通供应量为 2.20B ZAMA。过去 24 小时内，ZAMA 的交易价格在 $ 0.04674（低点）和 $ 0.04844（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0417392705402191，而历史最低价为 $ 0.01670102549769044

短期表现方面，ZAMA 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -8.40%。过去一天，总交易量达到 $ 91.44K

Zama Protocol（ZAMA）市场信息

No.314

$ 105.62M
$ 105.62M$ 105.62M

$ 91.44K
$ 91.44K$ 91.44K

$ 528.11M
$ 528.11M$ 528.11M

2.20B
2.20B 2.20B

--
----

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

ETH

Zama Protocol 的当前市值为 $ 105.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 91.44K。ZAMA 的流通量为 2.20B，总供应量是 11000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 528.11M

Zama Protocol 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.04674
$ 0.04674$ 0.04674
24H最低价
$ 0.04844
$ 0.04844$ 0.04844
24H最高价

$ 0.04674
$ 0.04674$ 0.04674

$ 0.04844
$ 0.04844$ 0.04844

$ 0.0417392705402191
$ 0.0417392705402191$ 0.0417392705402191

$ 0.01670102549769044
$ 0.01670102549769044$ 0.01670102549769044

-0.36%

+0.73%

-8.40%

-8.40%

Zama Protocol（ZAMA）价格历史 USD

跟踪 Zama Protocol 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0003478+0.73%
30天$ +0.01325+38.11%
60天$ +0.01653+52.50%
90天$ +0.02098+77.61%
Zama Protocol 今日价格变化

今天，ZAMA 记录了 $ +0.0003478 (+0.73%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Zama Protocol 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.01325 (+38.11%)，显示了该代币在短期内的表现。

Zama Protocol 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ZAMA 的变化为 $ +0.01653 (+52.50%)，从而更广泛地了解其表现。

Zama Protocol 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.02098 (+77.61%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Zama Protocol（ZAMA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Zama Protocol 价格历史页面

Zama Protocol 分析

本分析利用人工智能模型评估 Zama Protocol 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Zama Protocol 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ZAMA 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。
EMA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。

ZAMA_USDT在4h周期运行于0.0472中枢上方，现价0.04734贴近枢轴点。价格位于S1与R1构成的窄幅区间内，短期结构呈现横盘整理特征。枢纽体系显示多空平衡，价格未有效突破关键分界线，市场处于方向选择前的蓄势阶段。 MA组与EMA组均呈现买入信号，MACD形成金叉，短线买盘动能集中释放。RSI处于中性区域，KDJ与StochRSI指标尚未出现极端超买或超卖形态。波动率维持低位，快慢指标同向运行，表明当前动能具备持续性但缺乏爆发力，成交量配合程度决定后续延展空间。 近端阻力位于R1价位0.04776，距离现价约0.9%。下方第一支撑为S1价位0.04663，距离现价约1.5%。远端参考位分别为R2 0.04833与S2 0.04607。价格若突破R1将测试更高流动性区域，跌破S1则回测中枢有效性，当前交易区间边界清晰。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Zama Protocol 的价格？

以下为根据要求翻译成简体中文（马来西亚）的内容：

---

以下是影响 ZAMA 协议价格的几个关键因素：

1. 技术采用情况 - 随着 Zama 的全同态加密（FHE）解决方案在隐私保护型智能合约中的应用日益广泛，相关需求持续增长。

2. 市场情绪 - 整体加密货币市场的走势以及投资者的信心，对 ZAMA 的价格波动有着显著的影响。

3. 合作伙伴公告 - 与区块链项目及企业的战略合作，能够有效提升代币的价值。

4. 开发者活跃度 - 积极的开发工作、持续的更新迭代以及生态系统的稳步扩张，吸引了更多投资者的关注。

5. 监管环境 - 以隐私为核心的相关监管政策及合规要求，直接影响了对 FHE 技术的需求。

6. 市场竞争 - 与其他隐私协议相比的性能表现，将决定 ZAMA 在市场中的竞争地位。

7. 代币实用性 - 真实场景中的应用案例以及质押机制，为代币带来了强劲的买盘压力。

8. 交易量 - 流动性水平及交易所的上币情况，将影响价格的稳定性与可及性。

---

希望以上翻译符合您的需求！如有其他需要调整的地方，请随时告知。

为什么人们想知道 Zama Protocol 今天的价格？

人们希望了解 Zama Protocol（ZAMA）今天的行情，主要有以下几个关键原因：

1. 投资决策——交易者需要实时价格来决定买入、卖出或持有仓位。
2. 投资组合追踪——投资者会密切关注其持仓资产的价值与表现。
3. 市场分析——通过了解价格波动，有助于预测未来的市场趋势。
4. 交易机会——实时价格能帮助投资者及时发现具有盈利潜力的入场点或离场点。

Zama Protocol 的价格预测

Zama Protocol（ZAMA）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ZAMA 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Zama Protocol (ZAMA) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Zama Protocol 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Zama Protocol 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Zama Protocol 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ZAMA 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Zama Protocol

准备好开始使用 Zama Protocol 了吗？在 MEXC 购买 ZAMA 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Zama Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Zama Protocol (ZAMA) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Zama Protocol 将立即存入您的钱包。
Zama Protocol (ZAMA) 购买教程

Zama Protocol 能做什么？

拥有 Zama Protocol 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Zama Protocol (ZAMA) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Zama Protocol (ZAMA)

Zama Protocol 是一个跨链的隐私层，透过全同态加密（FHE）技术，让任何 L1 或 L2（如 Ethereum、BNB、Base 或 Solana）都能支援具备隐私性的智慧合约。

Zama Protocol资源

要更深入地了解 Zama Protocol，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Zama Protocol网站
区块查询

类别 :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

人们还问：关于Zama Protocol的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 08:14:08 (UTC+8)

Zama Protocol（ZAMA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Zama Protocol 的更多信息

ZAMAUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ZAMA。在 MEXC 上探索 ZAMAUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Zama Protocol (ZAMA) 市场

探索现货和合约市场，查看 Zama Protocol 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ZAMA/USDT
$0.04799
$0.04799$0.04799
+0.60%
1.96M (USDT)
ZAMA/USDC
$0.04799
$0.04799$0.04799
+0.69%
1.12M (USDT)

更多加密货币值得探索

MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币

比特币

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
门罗币

门罗币

XMR
以太坊

以太坊

ETH
Solana

Solana

SOL

最新

最近上市、可供交易的加密货币

KiiChain

KiiChain

KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00606
$0.00606$0.00606

-30.74%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02130
$0.02130$0.02130

+10.36%

up

up

UPROBINHOOD

$0.3043
$0.3043$0.3043

+30.82%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28843
$0.28843$0.28843

+3.63%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002774
$0.0002774$0.0002774

+38.70%

Talus

Talus

US

$0.02606
$0.02606$0.02606

+21.94%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.7944
$1.7944$1.7944

+18.40%

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

$0.3650
$0.3650$0.3650

+10.13%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0000906
$0.0000906$0.0000906

+14.39%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ZAMA 兑 USD 计算器

数量

ZAMA
ZAMA
USD
USD

1 ZAMA = 0.04801 USD