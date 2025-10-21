4（4）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.11659 $ 0.11659 $ 0.11659 24H最低价 $ 0.1428 $ 0.1428 $ 0.1428 24H最高价 24H最低价 $ 0.11659$ 0.11659 $ 0.11659 24H最高价 $ 0.1428$ 0.1428 $ 0.1428 历史最高 $ 0.3006185668115678$ 0.3006185668115678 $ 0.3006185668115678 最低价 $ 0.000099081384903154$ 0.000099081384903154 $ 0.000099081384903154 涨跌幅（1H） +5.33% 涨跌幅（1D） +0.27% 漲跌幅（7D） +1.01% 漲跌幅（7D） +1.01%

4（4）当前实时价格为 $ 0.12921。过去 24 小时内，4 的交易价格在 $ 0.11659 至 $ 0.1428 之间波动，市场活跃度显著。4 的历史最高价为 $ 0.3006185668115678，历史最低价为 $ 0.000099081384903154。

从短期表现来看，4 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.33%，过去 24 小时内变动为 +0.27%，过去 7 天内累计变动为 +1.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

4（4）市场信息

排名 No.280 市值 $ 129.21M$ 129.21M $ 129.21M 成交量（24H） $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M 完全稀释市值 $ 129.21M$ 129.21M $ 129.21M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所属公链 BSC

4 的当前市值为 $ 129.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.20M。4 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 129.21M。