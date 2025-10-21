4 当前实时价格为 0.12921 USD。跟踪 4 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 4 价格趋势。4 当前实时价格为 0.12921 USD。跟踪 4 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 4 价格趋势。

4 图标

4实时价格 (4)

1 4 兑换为 USD 的实时价格：

$0.12916
$0.12916
+0.27%1D
USD
4 (4) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:48:05 (UTC+8)

4（4）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.11659
$ 0.11659
24H最低价
$ 0.1428
$ 0.1428
24H最高价

$ 0.11659
$ 0.11659

$ 0.1428
$ 0.1428

$ 0.3006185668115678
$ 0.3006185668115678

$ 0.000099081384903154
$ 0.000099081384903154

+5.33%

+0.27%

+1.01%

+1.01%

4（4）当前实时价格为 $ 0.12921。过去 24 小时内，4 的交易价格在 $ 0.11659$ 0.1428 之间波动，市场活跃度显著。4 的历史最高价为 $ 0.3006185668115678，历史最低价为 $ 0.000099081384903154

从短期表现来看，4 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.33%，过去 24 小时内变动为 +0.27%，过去 7 天内累计变动为 +1.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

4（4）市场信息

No.280

$ 129.21M
$ 129.21M

$ 7.20M
$ 7.20M

$ 129.21M
$ 129.21M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

BSC

4 的当前市值为 $ 129.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.20M。4 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 129.21M

4（4）价格历史 USD

跟踪 4 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0003478+0.27%
30天$ +0.11921+1,192.10%
60天$ +0.11921+1,192.10%
90天$ +0.11921+1,192.10%
4 今日价格变化

今天，4 记录了 $ +0.0003478 (+0.27%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

4 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.11921 (+1,192.10%)，显示了该代币在短期内的表现。

4 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，4 的变化为 $ +0.11921 (+1,192.10%)，从而更广泛地了解其表现。

4 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.11921 (+1,192.10%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 4（4）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 4 价格历史页面

什么是4 (4)

一个在 four.meme 上发行的 meme 币

4在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 4 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 4 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 4 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 4 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

4 价格预测 (USD)

4（4）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 4（4）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 4 的长期和短期价格预测。

现在就查看 4 价格预测

4（4）代币经济

了解 4（4）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 4 代币的完整经济学

如何购买4 (4)

正在寻找如何购买 4？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买4。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

4 兑换为当地货币

4资源

要更深入地了解 4，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于4的其他问题

4（4）今日价格是多少？
4 实时价格为 0.12921 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 4 兑 USD 的价格是多少？
当前 4 兑 USD 的价格为 $ 0.12921。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
4 的市值是多少？
4 的市值为 $ 129.21M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
4 的流通供应量是多少？
4 的流通供应量为 1.00B USD
4 的历史最高价（ATH）是多少？
4 的历史最高价是 0.3006185668115678 USD
4 的历史最低价（ATL）是多少？
4 的历史最低价是 0.000099081384903154 USD
4 的交易量是多少？
4 的 24 小时实时交易量为 $ 7.20M USD
4 今年会涨吗？
4 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 4 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:48:05 (UTC+8)

4（4）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

