AEON 今日价格

AEON (AEON) 今日实时价格为 $ 0.05729，过去 24 小时内变化了 2.23%。当前 AEON 兑 USD 的汇率为 $ 0.05729 每 AEON。

AEON 目前市值在 $ 10.77M 排名第 #-，流通供应量为 188.00M AEON。过去 24 小时内，AEON 的交易价格在 $ 0.05329（低点）和 $ 0.05889（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，AEON 在过去一小时内波动了 +1.25%，过去7 天内波动了 -4.44%。过去一天，总交易量达到 $ 266.70K。

AEON（AEON）市场信息

市值 $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M 成交量（24H） $ 266.70K$ 266.70K $ 266.70K 完全稀释市值 $ 57.29M$ 57.29M $ 57.29M 流通量 188.00M 188.00M 188.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 18.80% 所属公链 BSC

AEON 的当前市值为 $ 10.77M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 266.70K。AEON 的流通量为 188.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.29M。