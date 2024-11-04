什么是yfii finance (YFII)

yearn是一个支持多种DeFi协议的聚合理财平台，会在协议间自动移仓以帮助储户获取最高的理财收益 。平台聚合Compound、dYdX、Aave、DDEX协议，用户存款时，平台会将资金自动分配至目前收益最高的协议下。然后yearn会给用户一个称为yToken的权益证明，用户可以通过ytoken取出自己原来存入的代币及相应的收益。 YFI将于7月26日停止挖矿，为了保证流动性不大规模从挖矿中撤出，社区治理YIP-8提出了增发提案，对每个矿池的每周增发量进行减半。虽然该提案得到了80%以上的支持率，但因为总得票率未达到最低要求33%从而失效。为保证Andre的天才构思和系统不被前期巨鲸帐户所控制，对YFI专案进行分叉，代号为YFII。 YFII采取类似Bitcoin的减半增发机制，保证token更公平的分发到社区成员手中。 YFII总量6万枚，三个Pool各2万枚，每个Pool初始状态1万枚，每7天产量减半，根据Defi用户为各个Pool提供流动性的份额分配对应比例的YFII，YFII将在未来10周内完成全部分发。

yfii finance在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 yfii finance 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



此外，您还可以：

- 检查 YFII 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。

- 在我们的博客上阅读有关 yfii finance 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 yfii finance 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

yfii finance价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如yfii finance、比特币或以太坊。 YFII未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的yfii finance价格预测页面。

yfii finance价格历史

追踪YFII的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估YFII的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的yfii finance价格历史页面。

如何购买yfii finance (YFII)

正在寻找如何购买 yfii finance？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买yfii finance。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

yfii finance资源

要更深入地了解 yfii finance，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

热门新闻

Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!

Unlock the Full Potential of MX Tokens Now Unlock the full potential of crypto trading with MX Tokens on MEXC. Enjoy 50% off trading fees, daily airdrops, up to 70% referral commissions, and seamless small token conversion. Maximize your trading experience today!

MEXC 指南

Liquidity Analysis: Which CEX is the Liquidity Leader? MEXC dominates liquidity in spot and futures markets with unmatched market depth, surpassing other exchanges. Find out why MEXC is the liquidity leader!