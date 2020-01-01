yfii finance（YFII）代币经济学

yfii finance（YFII）代币经济学

深入了解 yfii finance（YFII），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
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yfii finance（YFII）信息

yearn是一个支持多种DeFi协议的聚合理财平台，会在协议间自动移仓以帮助储户获取最高的理财收益 。平台聚合Compound、dYdX、Aave、DDEX协议，用户存款时，平台会将资金自动分配至目前收益最高的协议下。然后yearn会给用户一个称为yToken的权益证明，用户可以通过ytoken取出自己原来存入的代币及相应的收益。 YFI将于7月26日停止挖矿，为了保证流动性不大规模从挖矿中撤出，社区治理YIP-8提出了增发提案，对每个矿池的每周增发量进行减半。虽然该提案得到了80%以上的支持率，但因为总得票率未达到最低要求33%从而失效。为保证Andre的天才构思和系统不被前期巨鲸帐户所控制，对YFI专案进行分叉，代号为YFII。 YFII采取类似Bitcoin的减半增发机制，保证token更公平的分发到社区成员手中。 YFII总量6万枚，三个Pool各2万枚，每个Pool初始状态1万枚，每7天产量减半，根据Defi用户为各个Pool提供流动性的份额分配对应比例的YFII，YFII将在未来10周内完成全部分发。

币种官网：
https://dfi.money/#/
区块查询：
https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83

yfii finance（YFII）代币经济学和价格数据分析

快速了解 yfii finance（YFII）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M
总供应量：
$ 39.38K
$ 39.38K$ 39.38K
流通量：
$ 38.60K
$ 38.60K$ 38.60K
FDV (完全稀释估值)：
$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M
最高价：
$ 9,350
$ 9,350$ 9,350
最低价：
$ 56.534854554921544
$ 56.534854554921544$ 56.534854554921544
当前价格：
$ 102.31
$ 102.31$ 102.31

yfii finance（YFII）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 yfii finance（YFII）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 YFII 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

YFII 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 YFII 代币经济模型的功能，赶快查看 YFII 代币的实时价格吧！

如何购买 YFII

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yfii finance（YFII）价格历史

分析 YFII 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。

YFII 价格预测

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