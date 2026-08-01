Kaskad 今日价格

Kaskad (KSKD) 今日实时价格为 $ 0.001429，过去 24 小时内变化了 0.27%。当前 KSKD 兑 USD 的汇率为 $ 0.001429 每 KSKD。

Kaskad 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- KSKD。过去 24 小时内，KSKD 的交易价格在 $ 0.001422（低点）和 $ 0.001492（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，KSKD 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 +1.20%。过去一天，总交易量达到 $ 34.40K。

Kaskad（KSKD）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 34.40K$ 34.40K $ 34.40K 完全稀释市值 $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 IGRA

Kaskad 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.40K。KSKD 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.43M。