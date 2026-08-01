Citrea 今日价格

Citrea (CTR) 今日实时价格为 $ 0.008493，过去 24 小时内变化了 0.42%。当前 CTR 兑 USD 的汇率为 $ 0.008493 每 CTR。

Citrea 目前市值在 $ 10.19M 排名第 #823，流通供应量为 1.20B CTR。过去 24 小时内，CTR 的交易价格在 $ 0.008098（低点）和 $ 0.009155（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04223207544534887，而历史最低价为 $ 0.01177560785587951。

短期表现方面，CTR 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +8.48%。过去一天，总交易量达到 $ 67.94K。

Citrea（CTR）市场信息

排名 No.823 市值 $ 10.19M$ 10.19M $ 10.19M 成交量（24H） $ 67.94K$ 67.94K $ 67.94K 完全稀释市值 $ 84.93M$ 84.93M $ 84.93M 流通量 1.20B 1.20B 1.20B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 12.00% 所属公链 BASE

Citrea 的当前市值为 $ 10.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.94K。CTR 的流通量为 1.20B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 84.93M。