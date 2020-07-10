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Trustswap 当前实时价格为 0,03491 USD。TRUSTSWAP 市值为 3.490.831,17524 USD。追踪Malaysia的 TRUSTSWAP 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Trustswap 当前实时价格为 0,03491 USD。TRUSTSWAP 市值为 3.490.831,17524 USD。追踪Malaysia的 TRUSTSWAP 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Trustswap实时价格 (TRUSTSWAP)

1 TRUSTSWAP 兑换为 USD 的实时价格：

$0,03491
$0,03491$0,03491
-2.15%1D
USD
Trustswap (TRUSTSWAP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:17:32 (UTC+8)

Trustswap 今日价格

Trustswap (TRUSTSWAP) 今日实时价格为 $ 0,03491，过去 24 小时内变化了 2,15%。当前 TRUSTSWAP 兑 USD 的汇率为 $ 0,03491 每 TRUSTSWAP。

Trustswap 目前市值在 $ 3.49M 排名第 #1267，流通供应量为 100.00M TRUSTSWAP。过去 24 小时内，TRUSTSWAP 的交易价格在 $ 0,03284（低点）和 $ 0,03591（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,02240699，而历史最低价为 $ 0,0125283595814

短期表现方面，TRUSTSWAP 在过去一小时内波动了 -%0,29，过去7 天内波动了 +%1,18。过去一天，总交易量达到 $ 6.14K

Trustswap（TRUSTSWAP）市场信息

No.1267

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K

$ 3,49M
$ 3,49M$ 3,49M

100.00M
100.00M 100.00M

99.995.164,26708125
99.995.164,26708125 99.995.164,26708125

2020-07-10 00:00:00

ETH

Trustswap 的当前市值为 $ 3.49M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.14K。TRUSTSWAP 的流通量为 100.00M，总供应量是 99995164.26708125，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3,49M

Trustswap 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0,03284
$ 0,03284$ 0,03284
24H最低价
$ 0,03591
$ 0,03591$ 0,03591
24H最高价

$ 0,03284
$ 0,03284$ 0,03284

$ 0,03591
$ 0,03591$ 0,03591

$ 5,02240699
$ 5,02240699$ 5,02240699

$ 0,0125283595814
$ 0,0125283595814$ 0,0125283595814

-%0,29

-%2,15

+%1,18

+%1,18

Trustswap（TRUSTSWAP）价格历史 USD

跟踪 Trustswap 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0,0007671-%2,15
30天$ -0,0083-%19,21
60天$ -0,01182-%25,30
90天$ -0,01901-%35,26
Trustswap 今日价格变化

今天，TRUSTSWAP 记录了 $ -0,0007671 (-%2,15) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Trustswap 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0,0083 (-%19,21)，显示了该代币在短期内的表现。

Trustswap 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TRUSTSWAP 的变化为 $ -0,01182 (-%25,30)，从而更广泛地了解其表现。

Trustswap 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0,01901 (-%35,26)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Trustswap（TRUSTSWAP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Trustswap 价格历史页面

Trustswap 分析

本分析利用人工智能模型评估 Trustswap 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Trustswap 的价格？

SWAP代币的价格受多个关键因素的影响：

1. 交易量：DEX的活跃度越高，对用于交易和治理的SWAP代币的需求就越大。

2. 总锁仓价值（TVL）：池中的流动性越充足，通常越能支撑代币的价值。

3. 费用收入：协议产生的交易费用会影响代币的实用性和质押奖励。

4. 市场情绪：整体加密货币市场的状况以及DeFi行业的表现都会对价格产生影响。

5. 治理提案：协议的更新、新功能的推出以及社区决策都会激发投资者的兴趣。

6. 竞争环境：与Uniswap等其他DEX平台相比的表现，会直接影响其市场地位。

7. 代币供应：代币的发行计划、销毁机制以及质押比例都会影响其稀缺性。

为什么人们想知道 Trustswap 今天的价格？

人们希望了解当前的 SWAP 价格，主要有以下几个原因：

1. 交易决策：投资者需要掌握实时价格，以便在最佳时机买入或卖出。
2. 投资组合追踪：通过监控投资价值和表现，及时调整投资策略。
3. 市场分析：评估市场趋势、波动性及动能变化，为投资决策提供依据。
4. DeFi 活动：执行 Swap 交易、提供流动性，或质押代币以获取收益。
5. 风险管理：根据市场情况，合理规划仓位规模，降低风险。
6. 盈亏计算：准确计算持仓的收益或亏损，为投资决策提供参考。

对于活跃的加密货币参与者来说，实时价格数据至关重要。

Trustswap 的价格预测

Trustswap（TRUSTSWAP）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，TRUSTSWAP 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 %0,00
Trustswap (TRUSTSWAP) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Trustswap 的价格可能实现 %0,00 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Trustswap 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Trustswap 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 TRUSTSWAP 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Trustswap

准备好开始使用 Trustswap 了吗？在 MEXC 购买 TRUSTSWAP 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Trustswap 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Trustswap (TRUSTSWAP) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Trustswap 将立即存入您的钱包。
Trustswap (TRUSTSWAP) 购买教程

Trustswap 能做什么？

拥有 Trustswap 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Trustswap (TRUSTSWAP) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Trustswap (TRUSTSWAP)

Trustswap是为人们提供安全可靠交易的一个新平台，人们使用该平台可简单便捷的实现加密数字货币交易，不再需要任何中间机构。

Trustswap资源

要更深入地了解 Trustswap，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Trustswap网站
区块查询

类别 :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

人们还问：关于Trustswap的其他问题

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Trustswap（TRUSTSWAP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Trustswap 的更多信息

TRUSTSWAPUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 TRUSTSWAP。在 MEXC 上探索 TRUSTSWAPUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Trustswap (TRUSTSWAP) 市场

探索现货和合约市场，查看 Trustswap 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
TRUSTSWAP/USDT
$0,0349
$0,0349$0,0349
-%2,18
175.17K (USDT)

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$0,00000$0,00000

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AI Router Protocol

AIR

$0,00799
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Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0,02026
$0,02026$0,02026

+%4,97

up

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UPROBINHOOD

$0,2869
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+%23,34

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,28006
$0,28006$0,28006

+%0,63

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0002810
$0,0002810$0,0002810

+%40,50

Talus

Talus

US

$0,02593
$0,02593$0,02593

+%21,33

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0,0000952
$0,0000952$0,0000952

+%20,20

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1,8914
$1,8914$1,8914

+%24,80

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

$0,16450
$0,16450$0,16450

+%11,09

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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数量

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TRUSTSWAP
USD
USD

1 TRUSTSWAP = 0,0349 USD