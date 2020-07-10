Trustswap 今日价格

Trustswap (TRUSTSWAP) 今日实时价格为 $ 0,03491，过去 24 小时内变化了 2,15%。当前 TRUSTSWAP 兑 USD 的汇率为 $ 0,03491 每 TRUSTSWAP。

Trustswap 目前市值在 $ 3.49M 排名第 #1267，流通供应量为 100.00M TRUSTSWAP。过去 24 小时内，TRUSTSWAP 的交易价格在 $ 0,03284（低点）和 $ 0,03591（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,02240699，而历史最低价为 $ 0,0125283595814。

短期表现方面，TRUSTSWAP 在过去一小时内波动了 -%0,29，过去7 天内波动了 +%1,18。过去一天，总交易量达到 $ 6.14K。

Trustswap（TRUSTSWAP）市场信息

排名 No.1267 市值 $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M 成交量（24H） $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K 完全稀释市值 $ 3,49M$ 3,49M $ 3,49M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 99.995.164,26708125 99.995.164,26708125 99.995.164,26708125 发行日期 2020-07-10 00:00:00 所属公链 ETH

Trustswap 的当前市值为 $ 3.49M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.14K。TRUSTSWAP 的流通量为 100.00M，总供应量是 99995164.26708125，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3,49M。