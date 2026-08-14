Sentio 今日价格

Sentio (ST) 今日实时价格为 $ 0.01323，过去 24 小时内变化了 0.91%。当前 ST 兑 USD 的汇率为 $ 0.01323 每 ST。

Sentio 目前市值在 $ 740.88K 排名第 #1783，流通供应量为 56.00M ST。过去 24 小时内，ST 的交易价格在 $ 0.01299（低点）和 $ 0.01387（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.2170680770701263，而历史最低价为 $ 0.02287315537639232。

短期表现方面，ST 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -16.27%。过去一天，总交易量达到 $ 57.63K。

Sentio（ST）市场信息

排名 No.1783 市值 $ 740.88K$ 740.88K $ 740.88K 成交量（24H） $ 57.63K$ 57.63K $ 57.63K 完全稀释市值 $ 13.23M$ 13.23M $ 13.23M 流通量 56.00M 56.00M 56.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 5.60% 所属公链 BSC

Sentio 的当前市值为 $ 740.88K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.63K。ST 的流通量为 56.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.23M。