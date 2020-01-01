MicroVisionChain（SPACE）代币经济学

MicroVisionChain（SPACE）代币经济学

深入了解 MicroVisionChain（SPACE），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
USD

MicroVisionChain（SPACE）信息

MVC是一条UTXO模型的一层智能合约公有链，潜力无限。它是一个革命性的区块链解决方案，旨在解决比特币的拥塞问题。 MVC 实现了无与伦比的交易速度、高并发的指数级可扩展性、极低的费用，同时保持了去中心化。结合跨链去中心化身份（DID）解决方案，MVC将成为比特币的理想侧链，释放比特币日常交易的全部潜力，并提供比特币虚拟机，支持大规模Web3应用程序的开发。

币种官网：
https://www.microvisionchain.com/
币种白皮书：
https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation
区块查询：
https://scan.microvisionchain.com/

MicroVisionChain（SPACE）代币经济学和价格数据分析

快速了解 MicroVisionChain（SPACE）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
总供应量：
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
流通量：
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (完全稀释估值)：
$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M
最高价：
$ 38
$ 38$ 38
最低价：
$ 0.10366110865176212
$ 0.10366110865176212$ 0.10366110865176212
当前价格：
$ 0.1807
$ 0.1807$ 0.1807

MicroVisionChain（SPACE）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 MicroVisionChain（SPACE）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 SPACE 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

SPACE 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 SPACE 代币经济模型的功能，赶快查看 SPACE 代币的实时价格吧！

如何购买 SPACE

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MicroVisionChain（SPACE）价格历史

分析 SPACE 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。

SPACE 价格预测

想知道 SPACE 的未来走势吗？我们的 SPACE 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。

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免责声明

代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。