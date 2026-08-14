ShareToken 今日价格

ShareToken (SHR) 今日实时价格为 $ 0.0003365，过去 24 小时内变化了 1.43%。当前 SHR 兑 USD 的汇率为 $ 0.0003365 每 SHR。

ShareToken 目前市值在 $ 1.22M 排名第 #1770，流通供应量为 3.61B SHR。过去 24 小时内，SHR 的交易价格在 $ 0.0003335（低点）和 $ 0.0003711（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.09855634，而历史最低价为 $ 0.00015280780742721。

短期表现方面，SHR 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 -9.33%。过去一天，总交易量达到 $ 21.06K。

ShareToken（SHR）市场信息

排名 No.1770 市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 成交量（24H） $ 21.06K$ 21.06K $ 21.06K 完全稀释市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 流通量 3.61B 3.61B 3.61B 总供应量 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 所属公链 ETH

ShareToken 的当前市值为 $ 1.22M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 21.06K。SHR 的流通量为 3.61B，总供应量是 6631168865.24，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.23M。