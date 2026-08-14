Capybobo 今日价格

Capybobo (PYBOBO) 今日实时价格为 $ 0.0007875，过去 24 小时内变化了 0.35%。当前 PYBOBO 兑 USD 的汇率为 $ 0.0007875 每 PYBOBO。

Capybobo 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PYBOBO。过去 24 小时内，PYBOBO 的交易价格在 $ 0.0007839（低点）和 $ 0.0008133（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，PYBOBO 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 +5.42%。过去一天，总交易量达到 $ 55.60K。

Capybobo（PYBOBO）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 55.60K$ 55.60K $ 55.60K 完全稀释市值 $ 78.75M$ 78.75M $ 78.75M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所属公链 TONCOIN

Capybobo 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.60K。PYBOBO 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 78.75M。