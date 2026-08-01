Dexsport 今日价格

Dexsport (DESU) 今日实时价格为 $ 0.013858，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 DESU 兑 USD 的汇率为 $ 0.013858 每 DESU。

Dexsport 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- DESU。过去 24 小时内，DESU 的交易价格在 $ 0.013768（低点）和 $ 0.013942（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，DESU 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -2.06%。过去一天，总交易量达到 $ 10.41K。

Dexsport（DESU）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K 完全稀释市值 $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M 流通量 ---- -- 总供应量 600,000,000 600,000,000 600,000,000 所属公链 BSC

Dexsport 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.41K。DESU 的流通量为 --，总供应量是 600000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.31M。