XEFFY 今日价格

XEFFY (XEF) 今日实时价格为 $ 0.0059291，过去 24 小时内变化了 4.08%。当前 XEF 兑 USD 的汇率为 $ 0.0059291 每 XEF。

XEFFY 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- XEF。过去 24 小时内，XEF 的交易价格在 $ 0.005787（低点）和 $ 0.0062004（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，XEF 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -16.23%。过去一天，总交易量达到 $ 175.80K。

XEFFY（XEF）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 175.80K$ 175.80K $ 175.80K 完全稀释市值 $ 35.57M$ 35.57M $ 35.57M 流通量 ---- -- 总供应量 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 所属公链 XPHERE

XEFFY 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 175.80K。XEF 的流通量为 --，总供应量是 6000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.57M。