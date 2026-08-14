Perle 今日价格

Perle (PRL) 今日实时价格为 $ 0.2993，过去 24 小时内变化了 2.31%。当前 PRL 兑 USD 的汇率为 $ 0.2993 每 PRL。

Perle 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PRL。过去 24 小时内，PRL 的交易价格在 $ 0.2969（低点）和 $ 0.3289（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，PRL 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 +7.81%。过去一天，总交易量达到 $ 94.79K。

Perle（PRL）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 94.79K$ 94.79K $ 94.79K 完全稀释市值 $ 299.30M$ 299.30M $ 299.30M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 SOL

Perle 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 94.79K。PRL 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 299.30M。