PEPPER 今日价格

PEPPER (PEPPER) 今日实时价格为 $ 0.0000000004434，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 PEPPER 兑 USD 的汇率为 $ 0.0000000004434 每 PEPPER。

PEPPER 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3975，流通供应量为 0.00 PEPPER。过去 24 小时内，PEPPER 的交易价格在 $ 0.0000000004297（低点）和 $ 0.0000000004434（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00000000467178177，而历史最低价为 $ 0.0000000006319235。

短期表现方面，PEPPER 在过去一小时内波动了 +1.79%，过去7 天内波动了 -3.07%。过去一天，总交易量达到 $ 422.50。

PEPPER（PEPPER）市场信息

排名 No.3975 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 422.50$ 422.50 $ 422.50 完全稀释市值 $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 总供应量 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 流通率 0.00% 所属公链 CHZ

PEPPER 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 422.50。PEPPER 的流通量为 0.00，总供应量是 8888888888000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.94M。