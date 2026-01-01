Orta Chain 今日价格

Orta Chain (ORTA) 今日实时价格为 $ 0.05，过去 24 小时内变化了 12.61%。当前 ORTA 兑 USD 的汇率为 $ 0.05 每 ORTA。

Orta Chain 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4379，流通供应量为 0.00 ORTA。过去 24 小时内，ORTA 的交易价格在 $ 0.044（低点）和 $ 0.05（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.6085596228306721，而历史最低价为 $ 0.01512157441259814。

短期表现方面，ORTA 在过去一小时内波动了 +12.61%，过去7 天内波动了 +8.45%。过去一天，总交易量达到 $ 184.47。

Orta Chain（ORTA）市场信息

排名 No.4379 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 184.47$ 184.47 $ 184.47 完全稀释市值 $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 0.00% 发行日期 2026-01-01 00:00:00 发行价格 $ 0.0125$ 0.0125 $ 0.0125 所属公链 ETH

Orta Chain 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 184.47。ORTA 的流通量为 0.00，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.00M。