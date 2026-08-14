OOB 今日价格

OOB (OOB) 今日实时价格为 $ 0.010496，过去 24 小时内变化了 1.23%。当前 OOB 兑 USD 的汇率为 $ 0.010496 每 OOB。

OOB 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3930，流通供应量为 0.00 OOB。过去 24 小时内，OOB 的交易价格在 $ 0.009435（低点）和 $ 0.0118（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.71528140138440858，而历史最低价为 $ 0.00914982540359191。

短期表现方面，OOB 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -22.01%。过去一天，总交易量达到 $ 208.06。

OOB（OOB）市场信息

排名 No.3930 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 208.06$ 208.06 $ 208.06 完全稀释市值 $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 SOL

OOB 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 208.06。OOB 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.50M。