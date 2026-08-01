Nitro 今日价格

Nitro (NITRO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.12%。当前 NITRO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NITRO。

Nitro 目前市值在 $ 365,483 排名第 #-，流通供应量为 420.00B NITRO。过去 24 小时内，NITRO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NITRO 在过去一小时内波动了 +0.34%，过去7 天内波动了 -5.44%。过去一天，总交易量达到 --。

Nitro（NITRO）市场信息

市值 $ 365.48K$ 365.48K $ 365.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 365.48K$ 365.48K $ 365.48K 流通量 420.00B 420.00B 420.00B 总供应量 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

Nitro 的当前市值为 $ 365.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NITRO 的流通量为 420.00B，总供应量是 420000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 365.48K。