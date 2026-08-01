MOVA 今日价格

MOVA (MOVA) 今日实时价格为 $ 0.3227，过去 24 小时内变化了 0.73%。当前 MOVA 兑 USD 的汇率为 $ 0.3227 每 MOVA。

MOVA 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- MOVA。过去 24 小时内，MOVA 的交易价格在 $ 0.3227（低点）和 $ 0.3255（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，MOVA 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -15.11%。过去一天，总交易量达到 $ 17.46。

MOVA（MOVA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 17.46$ 17.46 $ 17.46 完全稀释市值 $ 322.70M$ 322.70M $ 322.70M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 MOVA

MOVA 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.46。MOVA 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 322.70M。