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KAIO 当前实时价格为 0.01737 USD。KAIO 市值为 11,833,312.5 USD。追踪Malaysia的 KAIO 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！KAIO 当前实时价格为 0.01737 USD。KAIO 市值为 11,833,312.5 USD。追踪Malaysia的 KAIO 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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KAIO实时价格 (KAIO)

1 KAIO 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0174
$0.0174$0.0174
-2.46%1D
USD
KAIO (KAIO) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 04:02:47 (UTC+8)

KAIO 今日价格

KAIO (KAIO) 今日实时价格为 $ 0.01737，过去 24 小时内变化了 2.46%。当前 KAIO 兑 USD 的汇率为 $ 0.01737 每 KAIO。

KAIO 目前市值在 $ 11.83M 排名第 #716，流通供应量为 681.25M KAIO。过去 24 小时内，KAIO 的交易价格在 $ 0.017（低点）和 $ 0.01854（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.25794740887421114，而历史最低价为 $ 0.02629192439771496

短期表现方面，KAIO 在过去一小时内波动了 -0.35%，过去7 天内波动了 -7.46%。过去一天，总交易量达到 $ 63.94K

KAIO（KAIO）市场信息

No.716

$ 11.83M
$ 11.83M$ 11.83M

$ 63.94K
$ 63.94K$ 63.94K

$ 173.70M
$ 173.70M$ 173.70M

681.25M
681.25M 681.25M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6.81%

ETH

KAIO 的当前市值为 $ 11.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.94K。KAIO 的流通量为 681.25M，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.70M

KAIO 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.017
$ 0.017$ 0.017
24H最低价
$ 0.01854
$ 0.01854$ 0.01854
24H最高价

$ 0.017
$ 0.017$ 0.017

$ 0.01854
$ 0.01854$ 0.01854

$ 0.25794740887421114
$ 0.25794740887421114$ 0.25794740887421114

$ 0.02629192439771496
$ 0.02629192439771496$ 0.02629192439771496

-0.35%

-2.46%

-7.46%

-7.46%

KAIO（KAIO）价格历史 USD

跟踪 KAIO 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0004388-2.46%
30天$ -0.00341-16.42%
60天$ -0.01281-42.45%
90天$ -0.07669-81.54%
KAIO 今日价格变化

今天，KAIO 记录了 $ -0.0004388 (-2.46%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

KAIO 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00341 (-16.42%)，显示了该代币在短期内的表现。

KAIO 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，KAIO 的变化为 $ -0.01281 (-42.45%)，从而更广泛地了解其表现。

KAIO 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.07669 (-81.54%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 KAIO（KAIO）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 KAIO 价格历史页面

KAIO 分析

本分析利用人工智能模型评估 KAIO 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

KAIO 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 KAIO 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 68% | 看跌 32%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。
EMA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。

**市场结构** KAIO_USDT 4h 现价 0.0389 位于中枢 0.0401 下方 3.0%，处于枢纽体系中轴偏下区域。MA 组与 EMA 组均录得 3-4 档买入占比，短周期均线呈现向上排列。价格运行在 S1(0.0375) 上方 3.7%，距离中枢阻力区间尚有空间。 **动能状态** MACD 维持金叉状态，快慢线位于零轴附近运行。RSI 处于中性区间，多空动能未呈现单边集中特征。短周期均线系统与 MACD 指标方向一致，中长周期动能分布相对分散。 **关键价位** 上方 R1(0.0428) 距现价 10.0%，构成近端阻力参考。下方 S1(0.0375) 距现价 3.6%，为近端支撑位。中枢 0.0401 距现价 3.0%，作为短期多空分界区域被持续测试。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

KAIO 的价格预测

KAIO（KAIO）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，KAIO 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
KAIO (KAIO) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，KAIO 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 KAIO 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 KAIO 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 KAIO 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 KAIO

准备好开始使用 KAIO 了吗？在 MEXC 购买 KAIO 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 KAIO 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 KAIO (KAIO) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，KAIO 将立即存入您的钱包。
KAIO (KAIO) 购买教程

KAIO 能做什么？

拥有 KAIO 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 KAIO (KAIO) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是KAIO (KAIO)

KAIO 是一个跨链 RWA（现实世界资产）代币化协议，使资产管理机构能够在链上发行合规的基金产品，为机构投资者和散户用户提供安全、可组合的多元化收益获取渠道。KAIO 将代币化从封闭平台转变为开放、可编程的金融基础设施，通过合规、可审计且跨链的架构连接传统金融（TradFi）与去中心化金融（DeFi），目标市场规模达 30 万亿美元的资产代币化领域。

KAIO资源

要更深入地了解 KAIO，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方KAIO网站
区块查询

类别 :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

人们还问：关于KAIO的其他问题

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KAIO（KAIO）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 KAIO 的更多信息

KAIOUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 KAIO。在 MEXC 上探索 KAIOUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 KAIO (KAIO) 市场

探索现货和合约市场，查看 KAIO 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
KAIO/USDC
$0.01735
$0.01735$0.01735
-2.90%
3.03M (USDT)
KAIO/USDT
$0.0174
$0.0174$0.0174
-2.52%
3.61M (USDT)

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KiiChain

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AI Router Protocol

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$0.00882
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Thinking Cat

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$0.01872
$0.01872$0.01872

-3.00%

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up

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$0.2433
$0.2433$0.2433

+4.60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

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$0.28105$0.28105

+0.98%

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002915
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+45.75%

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AKEDO

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$0.0080817$0.0080817

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ZKcandy

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$2.0096$2.0096

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Ether.Fi Foundation

Ether.Fi Foundation

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$0.4303
$0.4303$0.4303

+7.54%

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Epic Chain

EPIC

$0.3488
$0.3488$0.3488

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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