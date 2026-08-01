KAIO 今日价格

KAIO (KAIO) 今日实时价格为 $ 0.01737，过去 24 小时内变化了 2.46%。当前 KAIO 兑 USD 的汇率为 $ 0.01737 每 KAIO。

KAIO 目前市值在 $ 11.83M 排名第 #716，流通供应量为 681.25M KAIO。过去 24 小时内，KAIO 的交易价格在 $ 0.017（低点）和 $ 0.01854（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.25794740887421114，而历史最低价为 $ 0.02629192439771496。

短期表现方面，KAIO 在过去一小时内波动了 -0.35%，过去7 天内波动了 -7.46%。过去一天，总交易量达到 $ 63.94K。

KAIO（KAIO）市场信息

排名 No.716 市值 $ 11.83M$ 11.83M $ 11.83M 成交量（24H） $ 63.94K$ 63.94K $ 63.94K 完全稀释市值 $ 173.70M$ 173.70M $ 173.70M 流通量 681.25M 681.25M 681.25M 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 6.81% 所属公链 ETH

KAIO 的当前市值为 $ 11.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.94K。KAIO 的流通量为 681.25M，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.70M。