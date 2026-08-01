ForTON 今日价格

ForTON (FRT) 今日实时价格为 $ 10.46，过去 24 小时内变化了 0.75%。当前 FRT 兑 USD 的汇率为 $ 10.46 每 FRT。

ForTON 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4017，流通供应量为 0.00 FRT。过去 24 小时内，FRT 的交易价格在 $ 9.33（低点）和 $ 12.3（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 263.41471900947101135，而历史最低价为 $ 1.50979393150293155。

短期表现方面，FRT 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 -40.17%。过去一天，总交易量达到 $ 22.08K。

ForTON（FRT）市场信息

排名 No.4017 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 22.08K$ 22.08K $ 22.08K 完全稀释市值 $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 500,000 500,000 500,000 总供应量 499,644 499,644 499,644 流通率 0.00% 所属公链 TONCOIN

ForTON 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.08K。FRT 的流通量为 0.00，总供应量是 499644，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.23M。