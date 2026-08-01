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ForTON 当前实时价格为 10.46 USD。FRT 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 FRT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！ForTON 当前实时价格为 10.46 USD。FRT 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 FRT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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ForTON实时价格 (FRT)

1 FRT 兑换为 USD 的实时价格：

$10.46
$10.46$10.46
-0.75%1D
USD
ForTON (FRT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:06:23 (UTC+8)

ForTON 今日价格

ForTON (FRT) 今日实时价格为 $ 10.46，过去 24 小时内变化了 0.75%。当前 FRT 兑 USD 的汇率为 $ 10.46 每 FRT。

ForTON 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4017，流通供应量为 0.00 FRT。过去 24 小时内，FRT 的交易价格在 $ 9.33（低点）和 $ 12.3（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 263.41471900947101135，而历史最低价为 $ 1.50979393150293155

短期表现方面，FRT 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 -40.17%。过去一天，总交易量达到 $ 22.08K

ForTON（FRT）市场信息

No.4017

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.08K
$ 22.08K$ 22.08K

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

0.00
0.00 0.00

500,000
500,000 500,000

499,644
499,644 499,644

0.00%

TONCOIN

ForTON 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.08K。FRT 的流通量为 0.00，总供应量是 499644，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.23M

ForTON 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 9.33
$ 9.33$ 9.33
24H最低价
$ 12.3
$ 12.3$ 12.3
24H最高价

$ 9.33
$ 9.33$ 9.33

$ 12.3
$ 12.3$ 12.3

$ 263.41471900947101135
$ 263.41471900947101135$ 263.41471900947101135

$ 1.50979393150293155
$ 1.50979393150293155$ 1.50979393150293155

-0.20%

-0.75%

-40.17%

-40.17%

ForTON（FRT）价格历史 USD

跟踪 ForTON 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.079-0.75%
30天$ -8.84-45.81%
60天$ -21.7-67.48%
90天$ -27.91-72.74%
ForTON 今日价格变化

今天，FRT 记录了 $ -0.079 (-0.75%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

ForTON 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -8.84 (-45.81%)，显示了该代币在短期内的表现。

ForTON 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FRT 的变化为 $ -21.7 (-67.48%)，从而更广泛地了解其表现。

ForTON 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -27.91 (-72.74%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 ForTON（FRT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 ForTON 价格历史页面

ForTON 分析

本分析利用人工智能模型评估 ForTON 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 ForTON 的价格？

对于TON（FRT）的价格，其走势受到多个关键因素的影响：

1. TON生态系统的采用情况及发展进度
2. 市场情绪与整体加密货币市场的趋势
3. 交易所的交易量与流动性状况
4. 平台内代币的实用价值与应用场景
5. 合作伙伴公告与各类合作项目的进展
6. 影响TON区块链的监管动态
7. 供需关系的变化
8. 投资者的投机行为与大户资金动向
9. 技术层面的开发进展与更新
10. 来自同类区块链项目的竞争态势

为什么人们想知道 ForTON 今天的价格？

人们希望了解ForTON（FRT）今日的价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合表现、把握入市/出市时机、评估投资收益与亏损，以及及时掌握市场波动情况以进行风险管理。

ForTON 的价格预测

ForTON（FRT）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，FRT 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
ForTON (FRT) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，ForTON 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ForTON 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 ForTON 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 FRT 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 ForTON

准备好开始使用 ForTON 了吗？在 MEXC 购买 FRT 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 ForTON 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 ForTON (FRT) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，ForTON 将立即存入您的钱包。
ForTON (FRT) 购买教程

ForTON 能做什么？

拥有 ForTON 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 ForTON (FRT) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是ForTON (FRT)

ForTON 是 TON 区块链上的去中心化生态系统，由自动化智能合约和社区激励模型提供支持。该代币用于奖励、访问平台实用程序和流动性增长，而关键操作则透明地记录在链上。

ForTON资源

要更深入地了解 ForTON，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方ForTON网站
区块查询

类别 :

EducationTON Ecosystem

人们还问：关于ForTON的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:06:23 (UTC+8)

ForTON（FRT）重要行业更新

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探索有关 ForTON 的更多信息

FRTUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 FRT。在 MEXC 上探索 FRTUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 ForTON (FRT) 市场

探索现货和合约市场，查看 ForTON 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
FRT/USDT
$10.45
$10.45$10.45
-0.85%
2.07K (USDT)

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$0.01713$0.01713

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DAPPOS

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$0.27800$0.27800

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002903
$0.0002903$0.0002903

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Talus

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$0.02367$0.02367

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ZKcandy

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$1.7993
$1.7993$1.7993

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Epic Chain

EPIC

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$0.3634$0.3634

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Ether.Fi Foundation

Ether.Fi Foundation

ETHFI

$0.4300
$0.4300$0.4300

+7.47%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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FRT
FRT
USD
USD

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