Etherex 是 Linea 平台上 Nile 的进化版，融合了 Ramses v3 技术（例如 Sonic 平台上的 Shadow）所打造的极为成功的代币经济学和激励机制。Etherex 的交易费用和激励机制 100% 归代币持有者所有，且无需团队解锁，正如其名，最大限度地实现了用户导向。