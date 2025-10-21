Etherex 当前实时价格为 0.1957 USD。跟踪 ETHEREX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ETHEREX 价格趋势。Etherex 当前实时价格为 0.1957 USD。跟踪 ETHEREX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ETHEREX 价格趋势。

1 ETHEREX 兑换为 USD 的实时价格：

$0.1957
$0.1957$0.1957
+1.08%1D
USD
Etherex (ETHEREX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:25:31 (UTC+8)

Etherex（ETHEREX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.187
$ 0.187$ 0.187
24H最低价
$ 0.2008
$ 0.2008$ 0.2008
24H最高价

$ 0.187
$ 0.187$ 0.187

$ 0.2008
$ 0.2008$ 0.2008

--
----

--
----

-0.21%

+1.08%

-12.09%

-12.09%

Etherex（ETHEREX）当前实时价格为 $ 0.1957。过去 24 小时内，ETHEREX 的交易价格在 $ 0.187$ 0.2008 之间波动，市场活跃度显著。ETHEREX 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，ETHEREX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.21%，过去 24 小时内变动为 +1.08%，过去 7 天内累计变动为 -12.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Etherex（ETHEREX）市场信息

--
----

$ 57.91K
$ 57.91K$ 57.91K

$ 68.50M
$ 68.50M$ 68.50M

--
----

350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

Etherex 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.91K。ETHEREX 的流通量为 --，总供应量是 350000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.50M

Etherex（ETHEREX）价格历史 USD

跟踪 Etherex 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.002091+1.08%
30天$ -0.0995-33.71%
60天$ -0.1491-43.25%
90天$ +0.0957+95.70%
Etherex 今日价格变化

今天，ETHEREX 记录了 $ +0.002091 (+1.08%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Etherex 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0995 (-33.71%)，显示了该代币在短期内的表现。

Etherex 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ETHEREX 的变化为 $ -0.1491 (-43.25%)，从而更广泛地了解其表现。

Etherex 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0957 (+95.70%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Etherex（ETHEREX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Etherex 价格历史页面

什么是Etherex (ETHEREX)

Etherex 是 Linea 平台上 Nile 的进化版，融合了 Ramses v3 技术（例如 Sonic 平台上的 Shadow）所打造的极为成功的代币经济学和激励机制。Etherex 的交易费用和激励机制 100% 归代币持有者所有，且无需团队解锁，正如其名，最大限度地实现了用户导向。

Etherex在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Etherex 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ETHEREX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Etherex 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Etherex 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Etherex 价格预测 (USD)

Etherex（ETHEREX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Etherex（ETHEREX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Etherex 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Etherex 价格预测

Etherex（ETHEREX）代币经济

了解 Etherex（ETHEREX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ETHEREX 代币的完整经济学

如何购买Etherex (ETHEREX)

正在寻找如何购买 Etherex？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Etherex。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ETHEREX 兑换为当地货币

Etherex资源

要更深入地了解 Etherex，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Etherex网站
区块查询

人们还问：关于Etherex的其他问题

Etherex（ETHEREX）今日价格是多少？
ETHEREX 实时价格为 0.1957 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ETHEREX 兑 USD 的价格是多少？
当前 ETHEREX 兑 USD 的价格为 $ 0.1957。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Etherex 的市值是多少？
ETHEREX 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ETHEREX 的流通供应量是多少？
ETHEREX 的流通供应量为 -- USD
ETHEREX 的历史最高价（ATH）是多少？
ETHEREX 的历史最高价是 -- USD
ETHEREX 的历史最低价（ATL）是多少？
ETHEREX 的历史最低价是 -- USD
ETHEREX 的交易量是多少？
ETHEREX 的 24 小时实时交易量为 $ 57.91K USD
ETHEREX 今年会涨吗？
ETHEREX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ETHEREX 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:25:31 (UTC+8)

