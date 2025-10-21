Etherex（ETHEREX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.187 $ 0.187 $ 0.187 24H最低价 $ 0.2008 $ 0.2008 $ 0.2008 24H最高价 24H最低价 $ 0.187$ 0.187 $ 0.187 24H最高价 $ 0.2008$ 0.2008 $ 0.2008 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.21% 涨跌幅（1D） +1.08% 漲跌幅（7D） -12.09% 漲跌幅（7D） -12.09%

Etherex（ETHEREX）当前实时价格为 $ 0.1957。过去 24 小时内，ETHEREX 的交易价格在 $ 0.187 至 $ 0.2008 之间波动，市场活跃度显著。ETHEREX 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ETHEREX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.21%，过去 24 小时内变动为 +1.08%，过去 7 天内累计变动为 -12.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Etherex（ETHEREX）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 57.91K$ 57.91K $ 57.91K 完全稀释市值 $ 68.50M$ 68.50M $ 68.50M 流通量 ---- -- 总供应量 350,000,000 350,000,000 350,000,000 所属公链 LINEA

Etherex 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.91K。ETHEREX 的流通量为 --，总供应量是 350000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.50M。