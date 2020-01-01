Dingocoin（DINGO）信息

Dingocoin 是一种非常货币，也是一个由社区驱动的项目。 Dingocoin 将于 2024 年 4 月迎来其三周年纪念日，其用户数量已接近 100 万。 Dingocoin 是一种为轻松支付而设计的加密货币，它秉承了中本聪最初的去中心化支付愿景。 以野生澳洲野狗为基础，为所有人模仿狗狗币而创建。 在最初的三年里，Dingocoin 作为一种工作证明代币取得了成功，拥有近100 万唯一的非托管行动钱包用户，他们使用Flip (https://theflip.app/)、我们独特的网路钱包 和其他钱包，超过250,000 名独立用户持有1,000 Dingocoin 或更多，一个跨Discord、Telegram 和Twitter 的强大社区，一个包括领先交易所和移动支付应用程序在内的合作伙伴生态系统，并且Dingocoin 主网 建立在加密货币世界中最安全和最活跃的区块链之一。