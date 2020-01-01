COTI（COTI）代币经济学 深入了解 COTI（COTI），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

COTI（COTI）信息 COTI是专为支付而设计的Layer 1区块链生态系统。与传统区块链不同，COTI不依赖于工作量证明(PoW)或权益证明(PoS)来验证交易。它采用一种称为「信任证明(PoT)」的独特共识算法，该机制将有向无环图(DAG)数据结构与工作量证明(PoW)相结合。 PoT可以降低交易成本，将吞吐量提升至100,000 TPS。 其原生代币COTI是一种在三种不同主网中运行的加密货币。 COTI用于支付交易费用，也可以在金库质押来产生奖励。您也可以使用COTI和其他加密货币通过COTI Visa借记卡为商品和服务付款。 COTI MultiDAG 2.0可允许开发人员、商户和企业发行继承Trustchain功能的代币，例如可扩展性、高吞吐量、低成本和易于使用的支付工具（如COTI Pay Business）。 币种官网： https://coti.io/ 币种白皮书： https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf 区块查询： https://explorer.coti.io/ 现在就购买 COTI！

COTI（COTI）代币经济学和价格数据分析 快速了解 COTI（COTI）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 148.20M $ 148.20M $ 148.20M 总供应量： $ 4.91B $ 4.91B $ 4.91B 流通量： $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B FDV (完全稀释估值)： $ 324.26M $ 324.26M $ 324.26M 最高价： $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 最低价： $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 当前价格： $ 0.06604 $ 0.06604 $ 0.06604 了解更多 COTI（COTI）价格

COTI（COTI）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 COTI（COTI）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 COTI 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： COTI 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 COTI 代币经济模型的功能，赶快查看 COTI 代币的实时价格吧！

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COTI（COTI）价格历史 分析 COTI 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。 立即查看 COTI 的价格历史！

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