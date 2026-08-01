Marina Protocol 今日价格

Marina Protocol (BAY) 今日实时价格为 $ 0.017993，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 BAY 兑 USD 的汇率为 $ 0.017993 每 BAY。

Marina Protocol 目前市值在 $ 3.60M 排名第 #1577，流通供应量为 200.00M BAY。过去 24 小时内，BAY 的交易价格在 $ 0.017909（低点）和 $ 0.018211（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.1886056313017802，而历史最低价为 $ 0.0071243300843189。

短期表现方面，BAY 在过去一小时内波动了 -0.50%，过去7 天内波动了 -0.71%。过去一天，总交易量达到 $ 59.29K。

Marina Protocol（BAY）市场信息

排名 No.1577 市值 $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M 成交量（24H） $ 59.29K$ 59.29K $ 59.29K 完全稀释市值 $ 17.99M$ 17.99M $ 17.99M 流通量 200.00M 200.00M 200.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 20.00% 所属公链 BSC

Marina Protocol 的当前市值为 $ 3.60M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.29K。BAY 的流通量为 200.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.99M。