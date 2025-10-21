Autonomi 当前实时价格为 0.04026 USD。跟踪 AUTONOMI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AUTONOMI 价格趋势。Autonomi 当前实时价格为 0.04026 USD。跟踪 AUTONOMI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AUTONOMI 价格趋势。

Autonomi实时价格 (AUTONOMI)

1 AUTONOMI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.04023
$0.04023$0.04023
-0.74%1D
USD
Autonomi (AUTONOMI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:33:54 (UTC+8)

Autonomi（AUTONOMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.03926
$ 0.03926$ 0.03926
24H最低价
$ 0.04054
$ 0.04054$ 0.04054
24H最高价

$ 0.03926
$ 0.03926$ 0.03926

$ 0.04054
$ 0.04054$ 0.04054

$ 0.35756319057761676
$ 0.35756319057761676$ 0.35756319057761676

$ 0.0342953235344726
$ 0.0342953235344726$ 0.0342953235344726

+0.44%

-0.74%

-7.05%

-7.05%

Autonomi（AUTONOMI）当前实时价格为 $ 0.04026。过去 24 小时内，AUTONOMI 的交易价格在 $ 0.03926$ 0.04054 之间波动，市场活跃度显著。AUTONOMI 的历史最高价为 $ 0.35756319057761676，历史最低价为 $ 0.0342953235344726

从短期表现来看，AUTONOMI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.44%，过去 24 小时内变动为 -0.74%，过去 7 天内累计变动为 -7.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Autonomi（AUTONOMI）市场信息

No.1396

$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M

$ 82.34K
$ 82.34K$ 82.34K

$ 48.31M
$ 48.31M$ 48.31M

136.64M
136.64M 136.64M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

ARB

Autonomi 的当前市值为 $ 5.50M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 82.34K。AUTONOMI 的流通量为 136.64M，总供应量是 1200000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 48.31M

Autonomi（AUTONOMI）价格历史 USD

跟踪 Autonomi 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0002999-0.74%
30天$ -0.01902-32.09%
60天$ -0.01744-30.23%
90天$ -0.00984-19.65%
Autonomi 今日价格变化

今天，AUTONOMI 记录了 $ -0.0002999 (-0.74%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Autonomi 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.01902 (-32.09%)，显示了该代币在短期内的表现。

Autonomi 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，AUTONOMI 的变化为 $ -0.01744 (-30.23%)，从而更广泛地了解其表现。

Autonomi 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00984 (-19.65%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Autonomi（AUTONOMI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Autonomi 价格历史页面

什么是Autonomi (AUTONOMI)

ANT 是一种实用代币，允许持有者访问 Autonomi 网络的服务。Autonomi 是一个去中心化的自治网络，运行在日常设备中，提供自加密、量子安全保障和网络终身存储。Autonomi 能够整合联网设备的闲置容量，从桌上的旧消费电脑和 Raspberry Pi 等小型设备到数据中心的剩余机架，创建一种任何人都可以使用的全球可访问基础设施的新形式。Autonomi 允许用户安全地存储数据、通信、访问知识、建立业务、运行服务和创造新的未来，而无需任何中间人或看门人的干预。

Autonomi在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Autonomi 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 AUTONOMI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Autonomi 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Autonomi 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Autonomi 价格预测 (USD)

Autonomi（AUTONOMI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Autonomi（AUTONOMI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Autonomi 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Autonomi 价格预测

Autonomi（AUTONOMI）代币经济

了解 Autonomi（AUTONOMI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AUTONOMI 代币的完整经济学

如何购买Autonomi (AUTONOMI)

正在寻找如何购买 Autonomi？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Autonomi。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

AUTONOMI 兑换为当地货币

1 Autonomi（AUTONOMI） to VND
1,059.4419
1 Autonomi（AUTONOMI） to AUD
A$0.0611952
1 Autonomi（AUTONOMI） to GBP
0.030195
1 Autonomi（AUTONOMI） to EUR
0.034221
1 Autonomi（AUTONOMI） to USD
$0.04026
1 Autonomi（AUTONOMI） to MYR
RM0.1698972
1 Autonomi（AUTONOMI） to TRY
1.6913226
1 Autonomi（AUTONOMI） to JPY
¥6.15978
1 Autonomi（AUTONOMI） to ARS
ARS$59.9105034
1 Autonomi（AUTONOMI） to RUB
3.2034882
1 Autonomi（AUTONOMI） to INR
3.5360358
1 Autonomi（AUTONOMI） to IDR
Rp670.9997316
1 Autonomi（AUTONOMI） to PHP
2.3640672
1 Autonomi（AUTONOMI） to EGP
￡E.1.9119474
1 Autonomi（AUTONOMI） to BRL
R$0.2165988
1 Autonomi（AUTONOMI） to CAD
C$0.0559614
1 Autonomi（AUTONOMI） to BDT
4.9270188
1 Autonomi（AUTONOMI） to NGN
58.773561
1 Autonomi（AUTONOMI） to COP
$156.0461496
1 Autonomi（AUTONOMI） to ZAR
R.0.692472
1 Autonomi（AUTONOMI） to UAH
1.69092
1 Autonomi（AUTONOMI） to TZS
T.Sh.99.6531624
1 Autonomi（AUTONOMI） to VES
Bs8.53512
1 Autonomi（AUTONOMI） to CLP
$37.92492
1 Autonomi（AUTONOMI） to PKR
Rs11.3758656
1 Autonomi（AUTONOMI） to KZT
21.6566592
1 Autonomi（AUTONOMI） to THB
฿1.3140864
1 Autonomi（AUTONOMI） to TWD
NT$1.2416184
1 Autonomi（AUTONOMI） to AED
د.إ0.1477542
1 Autonomi（AUTONOMI） to CHF
Fr0.0318054
1 Autonomi（AUTONOMI） to HKD
HK$0.3124176
1 Autonomi（AUTONOMI） to AMD
֏15.3897876
1 Autonomi（AUTONOMI） to MAD
.د.م0.3707946
1 Autonomi（AUTONOMI） to MXN
$0.740784
1 Autonomi（AUTONOMI） to SAR
ريال0.150975
1 Autonomi（AUTONOMI） to ETB
Br6.1493124
1 Autonomi（AUTONOMI） to KES
KSh5.1899166
1 Autonomi（AUTONOMI） to JOD
د.أ0.02854434
1 Autonomi（AUTONOMI） to PLN
0.1465464
1 Autonomi（AUTONOMI） to RON
лв0.1759362
1 Autonomi（AUTONOMI） to SEK
kr0.3776388
1 Autonomi（AUTONOMI） to BGN
лв0.0676368
1 Autonomi（AUTONOMI） to HUF
Ft13.4963598
1 Autonomi（AUTONOMI） to CZK
0.8410314
1 Autonomi（AUTONOMI） to KWD
د.ك0.01231956
1 Autonomi（AUTONOMI） to ILS
0.1320528
1 Autonomi（AUTONOMI） to BOB
Bs0.277794
1 Autonomi（AUTONOMI） to AZN
0.068442
1 Autonomi（AUTONOMI） to TJS
SM0.3748206
1 Autonomi（AUTONOMI） to GEL
0.1091046
1 Autonomi（AUTONOMI） to AOA
Kz36.8342766
1 Autonomi（AUTONOMI） to BHD
.د.ب0.01513776
1 Autonomi（AUTONOMI） to BMD
$0.04026
1 Autonomi（AUTONOMI） to DKK
kr0.2584692
1 Autonomi（AUTONOMI） to HNL
L1.0556172
1 Autonomi（AUTONOMI） to MUR
1.8326352
1 Autonomi（AUTONOMI） to NAD
$0.6969006
1 Autonomi（AUTONOMI） to NOK
kr0.4026
1 Autonomi（AUTONOMI） to NZD
$0.0696498
1 Autonomi（AUTONOMI） to PAB
B/.0.04026
1 Autonomi（AUTONOMI） to PGK
K0.171105
1 Autonomi（AUTONOMI） to QAR
ر.ق0.1465464
1 Autonomi（AUTONOMI） to RSD
дин.4.0610262
1 Autonomi（AUTONOMI） to UZS
soʻm485.0601294
1 Autonomi（AUTONOMI） to ALL
L3.3452034
1 Autonomi（AUTONOMI） to ANG
ƒ0.0720654
1 Autonomi（AUTONOMI） to AWG
ƒ0.0720654
1 Autonomi（AUTONOMI） to BBD
$0.08052
1 Autonomi（AUTONOMI） to BAM
KM0.0676368
1 Autonomi（AUTONOMI） to BIF
Fr118.72674
1 Autonomi（AUTONOMI） to BND
$0.0519354
1 Autonomi（AUTONOMI） to BSD
$0.04026
1 Autonomi（AUTONOMI） to JMD
$6.4484442
1 Autonomi（AUTONOMI） to KHR
162.338385
1 Autonomi（AUTONOMI） to KMF
Fr17.07024
1 Autonomi（AUTONOMI） to LAK
875.2173738
1 Autonomi（AUTONOMI） to LKR
රු12.210858
1 Autonomi（AUTONOMI） to MDL
L0.6872382
1 Autonomi（AUTONOMI） to MGA
Ar182.1716688
1 Autonomi（AUTONOMI） to MOP
P0.3216774
1 Autonomi（AUTONOMI） to MVR
0.615978
1 Autonomi（AUTONOMI） to MWK
MK69.774606
1 Autonomi（AUTONOMI） to MZN
MT2.572614
1 Autonomi（AUTONOMI） to NPR
रु5.6456598
1 Autonomi（AUTONOMI） to PYG
285.52392
1 Autonomi（AUTONOMI） to RWF
Fr58.33674
1 Autonomi（AUTONOMI） to SBD
$0.3317424
1 Autonomi（AUTONOMI） to SCR
0.559614
1 Autonomi（AUTONOMI） to SRD
$1.5995298
1 Autonomi（AUTONOMI） to SVC
$0.3514698
1 Autonomi（AUTONOMI） to SZL
L0.6969006
1 Autonomi（AUTONOMI） to TMT
m0.1413126
1 Autonomi（AUTONOMI） to TND
د.ت0.11808258
1 Autonomi（AUTONOMI） to TTD
$0.2729628
1 Autonomi（AUTONOMI） to UGX
Sh139.78272
1 Autonomi（AUTONOMI） to XAF
Fr22.70664
1 Autonomi（AUTONOMI） to XCD
$0.108702
1 Autonomi（AUTONOMI） to XOF
Fr22.70664
1 Autonomi（AUTONOMI） to XPF
Fr4.10652
1 Autonomi（AUTONOMI） to BWP
P0.5741076
1 Autonomi（AUTONOMI） to BZD
$0.08052
1 Autonomi（AUTONOMI） to CVE
$3.8214792
1 Autonomi（AUTONOMI） to DJF
Fr7.12602
1 Autonomi（AUTONOMI） to DOP
$2.57664
1 Autonomi（AUTONOMI） to DZD
د.ج5.239839
1 Autonomi（AUTONOMI） to FJD
$0.0913902
1 Autonomi（AUTONOMI） to GNF
Fr350.0607
1 Autonomi（AUTONOMI） to GTQ
Q0.307989
1 Autonomi（AUTONOMI） to GYD
$8.4135348
1 Autonomi（AUTONOMI） to ISK
kr4.91172

Autonomi资源

要更深入地了解 Autonomi，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Autonomi网站
区块查询

人们还问：关于Autonomi的其他问题

Autonomi（AUTONOMI）今日价格是多少？
AUTONOMI 实时价格为 0.04026 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 AUTONOMI 兑 USD 的价格是多少？
当前 AUTONOMI 兑 USD 的价格为 $ 0.04026。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Autonomi 的市值是多少？
AUTONOMI 的市值为 $ 5.50M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
AUTONOMI 的流通供应量是多少？
AUTONOMI 的流通供应量为 136.64M USD
AUTONOMI 的历史最高价（ATH）是多少？
AUTONOMI 的历史最高价是 0.35756319057761676 USD
AUTONOMI 的历史最低价（ATL）是多少？
AUTONOMI 的历史最低价是 0.0342953235344726 USD
AUTONOMI 的交易量是多少？
AUTONOMI 的 24 小时实时交易量为 $ 82.34K USD
AUTONOMI 今年会涨吗？
AUTONOMI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 AUTONOMI 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:33:54 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

AUTONOMI 兑 USD 计算器

数量

AUTONOMI
AUTONOMI
USD
USD

1 AUTONOMI = 0.04025 USD

交易 AUTONOMI

AUTONOMI/USDT
$0.04023
$0.04023$0.04023
-0.74%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

