Autonomi（AUTONOMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03926 $ 0.03926 $ 0.03926 24H最低价 $ 0.04054 $ 0.04054 $ 0.04054 24H最高价 24H最低价 $ 0.03926$ 0.03926 $ 0.03926 24H最高价 $ 0.04054$ 0.04054 $ 0.04054 历史最高 $ 0.35756319057761676$ 0.35756319057761676 $ 0.35756319057761676 最低价 $ 0.0342953235344726$ 0.0342953235344726 $ 0.0342953235344726 涨跌幅（1H） +0.44% 涨跌幅（1D） -0.74% 漲跌幅（7D） -7.05% 漲跌幅（7D） -7.05%

Autonomi（AUTONOMI）当前实时价格为 $ 0.04026。过去 24 小时内，AUTONOMI 的交易价格在 $ 0.03926 至 $ 0.04054 之间波动，市场活跃度显著。AUTONOMI 的历史最高价为 $ 0.35756319057761676，历史最低价为 $ 0.0342953235344726。

从短期表现来看，AUTONOMI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.44%，过去 24 小时内变动为 -0.74%，过去 7 天内累计变动为 -7.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Autonomi（AUTONOMI）市场信息

排名 No.1396 市值 $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M 成交量（24H） $ 82.34K$ 82.34K $ 82.34K 完全稀释市值 $ 48.31M$ 48.31M $ 48.31M 流通量 136.64M 136.64M 136.64M 总供应量 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 所属公链 ARB

Autonomi 的当前市值为 $ 5.50M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 82.34K。AUTONOMI 的流通量为 136.64M，总供应量是 1200000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 48.31M。