ANT 是一种实用代币，允许持有者访问 Autonomi 网络的服务。Autonomi 是一个去中心化的自治网络，运行在日常设备中，提供自加密、量子安全保障和网络终身存储。Autonomi 能够整合联网设备的闲置容量，从桌上的旧消费电脑和 Raspberry Pi 等小型设备到数据中心的剩余机架，创建一种任何人都可以使用的全球可访问基础设施的新形式。Autonomi 允许用户安全地存储数据、通信、访问知识、建立业务、运行服务和创造新的未来，而无需任何中间人或看门人的干预。